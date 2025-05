Shakira: Über diesen Bühnenpatzer musste sie lachen & wird dafür gefeiert

Shakira live bedeutet ein Konzert mit vielen Showeinlagen. Selbst in einem nur fünf Sekunden langen Clip von einem ihrer Gigs sieht man die kolumbianische Sängerin kaum in Stillstand. Doch bei einem Auftritt in Montreal kam es nun zu einem kleinen Missgeschick: Shakira fiel auf der Bühne hin.

Doch wie sie mit der unglücklichen Situation selbst umging, wurde durchgehend positiv im Netz bewertet und von den Leuten vor Ort gefeiert.

Sturz bei „Whenever, Wherever“

Was genau geschah: Gerade performte Shakira ihren Hit „Whenever, Wherever“ von ihrem fünften Studioalbum LAUNDRY SERVICE, als sie auf der Stage ausrutschte und das Gleichgewicht verlor. Doch kaum passiert, fing sie sich direkt wieder und ließ den Vorfall wie eine einstudierte Showeinlage wirken. Die 48-Jährige lachte sichtlich über den Moment, nahm ihr Fauxpas mit Humor und einer grazilen Hand-, Arm- und Bein-Bewegung. Ohne Pause und weitere Zwischenfälle führte Shakira das Konzert danach fort.

Das sind die Reaktionen nach dem Fall

Auch das Internet reagierte mit Humor auf den Zwischenfall. Auf X kommentierte ein Fans unter anderem: „Them hips lied that night“ – eine Hommage an ihre Single „Hips Don’t lie“. Ein andere Nutzerin schrieb: „Shakira stürzte, lieferte eine Performance am Boden ab und machte einfach weiter – die Bühne gehört ihr.“

Shakira selbst äußerte sich in einer Instagram-Story zu dem Vorfall. Dort postete sie ein Bild von sich im Augenblick des Sturzes mit dem Kommentar: „Schaut sie euch an! Sagt mir nicht, dass ich nicht wie ein kleiner Engel fliege!“

Mehr zu Shakira und ihren Shows

Erst vor Kurzem machte ein Shakira-Konzert aus einem anderen Grund Schlagzeilen: Das Gesundheitsministerium von New Jersey veröffentlichte eine Warnung, in der es darum ging, dass eine mit Masern infizierte Person ihr Konzert am 15. Mai im MetLife Stadium in East Rutherford besucht hatte und sich deshalb auch weitere Menschen in der Crowd infiziert haben könnten. Die große Krankheitswelle schien aber wohl ausgeblieben zu sein.

Aktuell ist Shakira im Rahmen ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“ unterwegs, die ihr zwölftes Studioalbum begleitet. Die Tour umfasst zahlreiche Stationen in Nordamerika. In vielen Veranstaltungsorten ist Shakira sogar der erste lateinamerikanische Act, der dort auftritt.