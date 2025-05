Shakira: Darum herrscht bei ihrem Publikum jetzt Masern-Angst

Das Gesundheitsministerium von New Jersey (NJDOH) hat eine öffentliche Warnung herausgegeben, nachdem eine mit Masern infizierte Person ein Konzert der kolumbianischen Sängerin Shakira besucht hat. Das Konzert fand am Donnerstag, den 15. Mai, im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, statt.

Deshalb besteht Gefahr

Laut einem offiziellen Statement auf der Website des Gesundheitsministeriums handelt es sich bei der infizierten Person um jemanden, der nicht in New Jersey wohnhaft ist, sich jedoch während der ansteckenden Phase unter den Konzertbesucher:innen befand. Dadurch könnten alle Personen, die die Show besucht haben, einem Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen sein.

„Das Gesundheitsministerium von New Jersey (NJDOH) warnt die Bevölkerung vor möglichen Ansteckungen im Zusammenhang mit einem neu identifizierten Masernfall bei einer Person, die nicht in New Jersey wohnhaft ist, aber während der ansteckenden Phase ein Konzert in New Jersey besucht hat“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Masern sind hochansteckend und können sich schnell in großen Menschenmengen verbreiten. Die Behörden fordern alle Konzertbesucher:innen auf, ihren Impfstatus zu überprüfen und bei Symptomen wie Fieber, Hautausschlag, Husten oder Bindehautentzündung umgehend ärztlichen Rat einzuholen.

Weitere Maser-Meldungen gab es jedoch offiziell noch nicht.

Shakira auf Welttournee

Shakira, mit vollem Namen Shakira Isabel Mebarak Ripoll, befindet sich derzeit auf ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“. Die Tournee begleitet ihr gleichnamiges zwölftes Album und umfasst zahlreiche Stationen in Nordamerika. Der Gig im MetLife Stadium war Teil des nordamerikanischen Abschnitts der Tour. In vielen Venues ist sie der erste lateinamerikanischer Act ist, der dort auftritt.

Für Deutschland sind aktuell noch keine Tourdaten bestätigt worden.