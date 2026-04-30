Zara Larsson bringt Robyn, Shakira & Tyla auf „Midnight Sun“-Deluxe zusammen

10 Künstlerinnen, eine LP: Larssons „Girls Trip“-Deluxe von „Midnight Sun“ vereint Popikonen & Newcomerinnen – und teasert Tour an.

Der Hype um Zara Larsson ist spätestens seit Sommer 2025 explodiert. Schon Mitte April kündigte die schwedische Popsängerin die Deluxe-Version von „Midnight Sun“ an. Das Album war bereits im Herbst 2024 erschienen.

Die Feature-Gäste

Mit „Girls Trip“ holt sich Larsson jede Menge Verstärkung. Bereits am 22. April veröffentlichte sie die Namen der Künstlerinnen, die auf der neuen Platte zu hören sein werden. Nun lieferte sie einen kleinen Trailer nach: In einem Telefonat mit niemand anderem als Paris Hilton kündigte sie die Features zu den jeweiligen Songs an.

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Auf ihrer „Girls Trip“-Version des Albums sind Kehlani auf „Blue Moon“, PinkPantheress auf der Leadsingle „Midnight Sun“, Malibu und Helena Gao auf „Saturn’s Return“, Eli auf „Crush“, Robyn auf „Puss Puss“, Madison Beer und Bambi auf „The Ambition“, Shakira auf „Eurosummer“, JT und Margo XS auf „Pretty Ugly“, Emilia auf „Girls Girls“ sowie Tyla auf „Hot and Sexy“ zu hören.

Von Popikonen bis Newcomerinnen

Damit holt sich die „Lush Life“-Interpretin große Popikonen wie Robyn oder Shakira mit ins Boot, dazu aktuelle Musikgrößen wie Kehlani oder Tyla sowie kleinere, teils noch unbekanntere Interpretinnen wie Malibu oder Helena Gao. Auch ihre Zusammenarbeit mit Producerin und Sängerin PinkPantheress führt sie weiter – die beiden hatten bereits gemeinsam den viralen „Stateside“-Remix geliefert.

Comeback mit Ansage

Das Album wird von ihren Fans schon heiß erwartet. Die Sängerin, die bereits vor etwa zehn Jahren große Erfolge feierte, hatte letztes Jahr ein eindrucksvolles Comeback hingelegt. Zunächst trendete ihr Song „Symphony“ erneut auf Social Media, danach wurden auch andere Hits wie „Lush Life“ und „Ruin My Life“ wieder zum Leben erweckt. Ihre Musik strahlt Girlpower aus – und ihre neue Deluxe-Version zu „Midnight Sun“ verkörpert genau diesen Vibe.

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Tourt Zara Larsson bald durch Europa?

Im Clip teasert Zara Larsson zudem eine Tour an. Im Telefonat mit Paris Hilton sagt sie: „Ich bin gerade dabei, meine Tourvorbereitungen abzuschließen“ – „Ich hatte vor, dich zu besuchen, so wie bei einem Mädelsausflug, aber ich werde ein paar Freundinnen mitbringen.“

Ob da noch eine Tourankündigung im Busch ist? Am 1. Mai erscheint nun zunächst das Deluxe-Album.