Shifty Shellshock: Vor wenigen Monaten sprach er davon, clean zu sein

Shifty Shellshock sei Monate vor seinem Tod clean gewesen – den letzten Rückfall überlebte er nicht.

Shifty Shellshock, der Sänger von Crazy Town, ist am 24. Juni im Alter von 49 Jahren gestorben. Als Todesursache wurde angegeben, dass er verschreibungspflichtige Medikamente und auf der Straße erworbene Drogen zu sich genommen habe, die in Kombination zum Tod geführt haben. Nun ist ein Interview mit dem Musiker aufgetaucht, in dem er nur wenige Monate vor seinem Tod erklärte, endlich clean zu sein. In dem Clip schien er entschlossen, sein Leben nun in geordnetere Bahnen zu lenken.

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, war im August 2023 ein geladener Gast bei einem „Rock to Recovery“-Benefizkonzert im Fonda Theater in Hollywood. Dort gab Shifty Shellshock der brasilanischen Wrestlerin und Reporterin Mayra Dias Gomes ein Interview: „Nein, mir geht es gut. Nüchtern, glücklich … Ich glaube, die Musik hat mich am Leben erhalten. Ich denke, sie ist immer die Sache, die mir Licht gibt, und meine Kinder inspirieren mich zum Leben. Musik war schon immer meine Therapie, sie hat mir geholfen, alles zu überstehen“, so Shellshock. Der Sänger teilte auch seine Theorie, dass Suchtkranke, die ihre Erkrankung im Griff haben, großartige Künstler seien: „Sie waren an den dunkelsten Orten und haben es zurückgeschafft. Deshalb haben wir immer guten Content“, erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Shifty Shellshock: Der letzte Rückfall

Leider hat es der Musiker nicht geschafft, clean zu bleiben. „Nachdem Seth Binzer mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und Crazy Town mit ‚Butterfly‘ einen rasanten Erfolg feierte, war er nie in der Lage, sich auf einer erfolgreicheren Ebene mit seinen Süchten auseinanderzusetzen“, erklärte der Manager der Band, Howie Hubberman, gegenüber dem Magazin „People“. „Wir haben es alle versucht, aber letztendlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier. Die Todesursache war eine Kombination aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und auf der Straße gekauften Drogen. Shifty war ein Freund und wollte sich wirklich in Ordnung bringen – leider hatte niemand die genauen Mittel, um das zu tun, mich eingeschlossen.“