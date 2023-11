Shirin David live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Anfahrt & Wetter

Shirin David spielt am 22. November eine Show in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Hier alle Infos.

Am Mittwoch (22. November) spielt die Rapperin das neunte von insgesamt zehn Konzerten ihrer aktuellen Tournee in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Am 23. November wird Shirin David anschließend ihre Tour in Hamburg abschließen.

Support und Startzeiten

Der Einlass in Berlin startet um 18 Uhr. Als Vorband wird die Frankfurter Rapperin Josi auftreten, die Shirin David kürzlich auch bei ihrem eigenem Musiklabel Juicy Money unter Vertrag genommen hat. Sie wird gegen 19 Uhr beginnen. Und gegen 20 Uhr soll dann schon David die Bühne betreten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Die letzten Tickets zur Show am Mittwoch (22. November) sind noch über Ticketmaster erhältlich. Auf der Webseite werden meist Resale-Tickets von Fans an andere Fans weiterverkauft. Dementsprechend können die Ticketpreise von den Originalpreisen abweichen. Ein Ticket für den Innenraum kostet derzeit 150,07 Euro. Für ein Sitzplatzticket muss man in etwas 75 Euro bezahlen.

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten von Shirin David zu hören:

Babsi Bars

Ich darf das

Last Bitch Standing

Lächel Doch Mal

Affalterbach

NDA’s

Schlechtes Vorbild

Bitches brauchen Rap

Juicy Money

ICE

HOES UP G’S DOWN

90-60-111

Be a Hoe/Break a Hoe

Periodt

Never Know

Interlude

Fliegst du mit

Nur mit dir

Dior Sauvage

Du liebst mich nicht

Interlude

Bramfeld Storys

Lieben wir

Gib ihm

Brillis

Zugabe:

ON OFF

Ich darf das (Remix)

Anfahrt

Die Adresse des Venues lautet:

Mercedes-Benz Arena

Mercedes-Platz 1

10243 Berlin

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Für diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Berliner Mercedes-Benz-Arena fahren wollen, bieten sich die S-Bahnlinien S3, S5, S7, S9, S75, sowie die U-Bahnlinien U1, U3 oder auch die Tramlinien M10, M13 bis zur Haltestelle Warschauer Straße an. Von dort aus, ist die Arena fünf Minuten zu Fuß erreichbar. Die Konzerttickets gelten auch als Fahrkarten.

Mit dem Auto

Für Autofahrer:innen, die aus dem Norden Berlins angereist kommen, empfiehlt sich zunächst der A10 zu folgen, später auf die B109 zu wechseln und anschließend in Richtung Friedrichshain, Warschauer Straße, zu fahren.

Aus dem Süden gilt zunächst ebenfalls die A10 zu nehmen, dann auf die A100 zu wechseln und von dort aus über Treptow in Richtung Warschauer Straße zu fahren.

Zum Parken: Konzertbesucher:innen mit dem Auto können das kostenpflichtige Parkhaus der East Side Mall nutzen. Die Adresse lautet: Helen-Ernst-Straße, 10243 Berlin.

Wetter

Das Wetter am Mittwoch (22. November) wird sonnig bis leicht bewölkt bei einem Grad. Nach dem Konzert können die Temperaturen bis auf 0 Grad sinken – zumindest ist kein Regen angekündigt.