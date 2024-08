Shirin David und Pati Valpati wurden im Schlaf auf Ibiza ausgeraubt

Podcastfolge enthüllt: Shirin David und ihre Schwester wurden Opfer eines Raubüberfalls während ihres Urlaubs.

Direkt am zweiten Tag ihres Ibiza-Urlaubs wurden die beiden Schwestern Shirin David und Pati Valpati ausgeraubt. Während sie schliefen, drangen die Diebe in ihr Ferienhaus ein und entwendeten teure Wertgegenstände. Alles, was nicht in den Koffern verstaut war, wurde mitgenommen.

Shirin David und Pati Valpati erleben Albtraum-Urlaub

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Smoking Area“ berichten die Geschwister von dem Vorfall. Obwohl beide körperlich unversehrt blieben, sitzt der Schock tief. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir realisiert haben, was passiert ist. Am nächsten Morgen brauchte ich etwa anderthalb Stunden, um zu begreifen, dass wir ausgeraubt worden waren“, schildert Shirin David, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt.

Die Schwestern erstatteten eigenen Angaben zufolge sofort Anzeige, doch die Aussicht, ihre gestohlenen Sachen zurückzubekommen, sei gering. „Meine Therapeutin ist im Urlaub, weshalb wir uns an euch, unsere treuen Zuhörer, wenden“, witzelt die Rapperin dazu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dabei hatte der jährliche Schwestern-Urlaub angeblich entspannt begonnen. Über einen Vermittler hatten die beiden gebürtigen Hamburgerinnen ein Haus gemietet, das ihnen bei ihrer Ankunft gezeigt wurde. Danach wurde es jedoch wohl schon komisch …

Merkwürdiger Vorfall zu Beginn des Urlaubs: Fremder Mann taucht mit Getränkekisten auf

Gleich zu Beginn ereignete sich ein merkwürdiger Vorfall, der das Geschwisterpaar stutzig werden ließ. Während der Hauswart ihnen das Haus präsentierte, tauchte plötzlich ein Mann mit Kisten voller Getränke auf. Niemand wusste, wer er war oder warum er da war. Später stellte sich heraus, dass er anscheinend das falsche Anwesen beliefern wollte.

Am Abend schlossen sie alle Türen und Fenster und deaktivierten die Überwachungskamera am Pool, um ihre Privatsphäre zu wahren. Die Alarmanlage konnte wohl nur aktiviert werden, wenn niemand im Haus war. „Ich bin einmal wach geworden von einem Geräusch, es hat geklappert. Kennt ihr das, wenn man aufwacht und wie eine gerade Kerzen aufrecht im Bett sitzt. So bin ich wach geworden, hab dann aber nur vernebelt nach vorne geguckt und mich da wieder hingelegt“, erinnert sich Shirin David.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob das der Moment des Klaus war, bleibt offen. In jedem Fall nahm die Polizei dann den Vorfall auf und erstellte eine Liste der gestohlenen Gegenstände. Es gab keine Einbruchspuren, alle Türen und Fenster waren intakt. Die Diebe hatten offenbar darauf geachtet, keinen Lärm zu machen und nur die Dinge gestohlen, die leicht zugänglich waren. Nach dem Diebstahl checkten Shirin und Pati sofort aus und suchten sich eine neue Unterkunft. Die Nacht danach war von Paranoia geprägt. Shirin David schlief sogar mit einem Selfie-Stick als provisorischem Schlagstock im Bett.

Abschließend richten die Rapperin und die Influencerin in der Podcastfolge noch einen Appell an die Diebe: „Bitte bringt wenigstens einige der gestohlenen Gegenstände zurück. Besonders die persönlichen Wertgegenstände haben für uns einen unschätzbaren Wert.“ Zudem warnen sie ihre Hörer:innen: „Bleibt vorsichtig und passt gut auf eure Sachen auf.“

Größter Verlust sei wohl eine mit Diamanten besetzte Uhr im Wert von 19.900 Euro

Unter den geklauten Wertgegenständen befanden sich ein silbernes Armband von Pati Valpati, das sie auf einem Markt in Mexiko City für etwa 250 Euro erworben hatte. „Ich bin stolz, dass ich ein unordentlicher Mensch bin“, gesteht Shirin David. „Sonst hätte wir beide Armbänder mitgenommen, aber zum Glück hatte ich meines bei jemand anderem vergessen.“

Eine schwarze Miu-Miu-Sonnenbrille im Wert von 350 Euro war wohl ebenfalls unter den gestohlenen Gegenständen. „Das war eine meiner Lieblingsbrillen“, so die Musikerin. „Haltet die Augen offen auf Ebay, vielleicht taucht sie dort wieder auf“, bittet sie die Zuhhörenden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Besonders schmerzhaft sei aber anscheinend der Verlust von zwei Paar Chanel-Ohrringen. Ein Paar im Wert von 540 Euro und ein weiteres Paar, das Shirin David zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, im Wert von 660 Euro. Auch ein Tiffany-Diamond-Set – bestehend aus einer Kette, einem Armband und Ohrringen im Gesamtwert von rund 5.700 Euro – wurde gestohlen.

Die Diebe ließen sich ebenso eine Chanel-Large-Shopping-Bag nicht entgehen, die die Sängerin in New York gekauft hatte, im Wert von 6.460 Euro. Eine weitere Handtasche, eine Medium-Lady-Dior-Bag im Wert von 3.800 Euro, die sie sich zum Weltfrauentag gegönnt hatte, fiel ebenfalls den Dieben zum Opfer. Der größte materielle Verlust war allerdings eine kleine, mit Diamanten besetzte Uhr im Wert von 19.900 Euro.

Shirin David erobert mit „Bauch Beine Po“ die deutschen Single-Charts

Shirin David belegt momentan den ersten Platz der deutschen Single-Charts mit ihrem Lied „Bauch Beine Po“. Die Berlinerin thematisiert in ihrer neuen Fitnesshymne das Training besagter Körperpartien. So singt sie: „Geh ins Gymmie, werde skinny“ und zeigt dabei im Musikclip ihren durchtrainierten Körper.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ihrer neuen Single bricht Shirin David den Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits einer weiblichen Solo-Künstlerin in Deutschland. Auf Instagram bedankte sie sich entsprechend bei ihren Fans und griff ihre Kritiker:innen scharf an. Sie erinnerte daran, wie ihr viele in der Musikbranche Steine in den Weg gelegt haben und dankte ihrem Manager Taban Jafari und ihrer Familie für deren Unterstützung. Trotz des Erfolgs gibt es Kritik an dem Song, insbesondere wegen der Idealisierung eines schlanken Körpers.