Shirin Davids Song „Bauch Beine Po“ ist der offizielle Sommerhit 2024

Shirin Davids Track steht schon seit Wochen an der Spitze der Single-Charts. Und jetzt gibt's eine weitere Krönung.

Shirin David hat mit „Bauch Beine Po“ DEN Track für die warmen Monate geliefert. Die Hamburger Rapperin hat das geschafft, was vor ihr noch keiner anderen weiblichen Künstlerin gelungen ist: Sie erobert mit einem deutschsprachigen Song den Titel des Sommerhits des Jahres.

Bereits seit vier Wochen thront das Lied an der Spitze der deutschen Single-Charts, ermittelt von „GfK Entertainment“. Auch in Österreich erreichte der Song Platz eins, in der Schweiz schaffte er es immerhin auf Rang drei. Über 30 Millionen Mal wurde „Bauch Beine Po“ in diesen drei Ländern gestreamt.

Hier die offiziellen Sommerhits 1990 – 2024:

Doch was macht einen Song eigentlich zum Sommerhit? Laut „GfK Entertainment“ sind es die typischen Elemente: Ein Text, den man leicht mitsingen kann, eine Melodie, die sofort ins Ohr geht, und ein Rhythmus, der förmlich dazu einlädt, sich zu bewegen. Hinzu kommt der virale Effekt: Auf TikTok wurde die Choreografie zum Song unzählige Male nachgetanzt, was die Reichweite und Beliebtheit weiter in die Höhe schnellen ließ.

Trotz des massiven Erfolgs blieb „Bauch Beine Po“ nicht ohne Kritik. Das Stück steht unter Beschuss, weil es Kritiker:innen zufolge ein Schönheitsideal propagiert, das als problematisch angesehen wird. Der 29-Jährigen wird vorgeworfen, Frauen auf ihr Äußeres zu reduzieren und den Druck, einem bestimmten Körperbild zu entsprechen, zu verstärken. Vor allem dieser Teil sorgt für Diskussionen:

„Du willst ein’n Body? (Ja) dann musst du pushen (uh)

Bist du ein Hottie (ja), werden sie gucken (uh)

Geh ins Gymmie, werde skinny, mach daraus eine Show

Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po“

Dabei hatte die Künstlerin in der Vergangenheit immer wieder für Body Positivity geworben. Dennoch scheint der Song gerade durch diese Kontroversen noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, was ihn nur noch populärer macht. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Sommerhit polarisiert: Auch die Hits der letzten beiden Jahre, „Mädchen auf dem Pferd“ und „Layla“ lösten hitzige Debatten aus.

Für Barbara Schirin Davidavicius, wie die Hamburgerin bürgerlich heißt, ist es bereits ihr siebter Nummer-eins-Hit – eine Leistung, die vor ihr noch keine andere weibliche Solo-Künstlerin in Deutschland erreicht hat.