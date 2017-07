„Shocked and heartbroken“: Mike Shinoda kündigt Statement zu Chester Benningtons Tod an

Am Donnerstag wurde Linkin-Park-Sänger Chester Bennington tot in seinem Haus aufgefunden. Das US-Klatschportal TMZ hatte den Selbstmord des 41-Jährigen zuerst vermeldet, nach mehreren Medienberichten folgte die Gewissheit über den Suizid des Musikers.

Am Donnerstagabend deutscher Zeit meldete sich auch Benningtons Bandkollege und Freund Mike Shinoda via Twitter zu Wort. Er bestätigte den Tod seines Freundes und teilte mit, dass er schockiert und sein Herz gebrochen sei:

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017