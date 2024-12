Sido: Fragwürdige Ansagen auf Weihnachtsshow in Berlin

Bei der letzten Performance in diesem Jahr vergreift sich der Rapper so manches Mal im Ton.

Bei seinem alljährlichen Weihnachtskonzert in der Berliner Columbiahalle schien bei Rapper Sido so einiges aus dem Ruder gelaufen zu sein. So beleidigte er ein zwölfjähriges Mädchen auf der Bühne, verkündete seinen Fans wieder Single zu sein und bot sich seinen weiblichen Fans im gleichen Atemzug als Partner an – nur Wochen nach der Geburt seines gemeinsamen Kindes mit Georgina Stumpf.

Sido – „bisschen kloppi“?

Sido sorgte am 22. Dezember bei seiner Jahresabschluss-Show mit seinem Verhalten für zahlreiche Kritik im Netz. Der Rapper, dessen Tochter erst Anfang Dezember zur Welt kam, hatte seine Show live auf YouTube übertragen. Inklusive aller Peinlichkeiten, wie Nutzer:innen befanden.

Ein Teil der Show war der Auftritt eines jungen Fans. Das zwölfjährige Mädchen sollte das Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“ singen. Dabei kommentierte Sido ihre Darbietung mehrfach abfällig. Zunächst bezeichnete er das Mädchen als „bisschen kloppi“, bevor er ihr später das versprochene Geschenk verweigerte und stattdessen vorschlug, dass sie sich zwei Artikel am Merch-Stand holen solle. Er ging sogar noch weiter: Sie habe „scheiße“ gesungen – das Publikum habe es viel besser gemacht.

Seine Äußerungen lösten vor allem Empörung in den sozialen Medien aus. Auf Reddit kommentierten Nutzer:innen entsetzt: „Schäm‘ dich, Sido! Und entschuldige dich, wenn du ein wenig Anstand hast“ und auch „das ist echt schwierig anzusehen, unfassbar peinliche Aktion. Gerade in Zeiten, in denen alles auf Social Media geteilt wird – sich so gegenüber einem Kind zu verhalten, ist widerwärtig.“

Ein Angebot, das man ablehnen kann

Neben diesem Vorfall sorgte außerdem eine überraschende Bemerkung von Sido über seinen aktuellen Beziehungsstatus mit Freundin Gerogina Stumpf für Aufsehen. Im Verlauf der Veranstaltung erklärte der „Mein Block“-Rapper: „Ich bin übrigens Single, falls das jemand als Angebot annehmen möchte.“ Nach der Geburt seiner Tochter Anfang Dezember ein bemerkenswertes Statement. Bei seiner öffentlichen Partnerinnensuche machte er allerdings sofort deutlich: Da „ist jetzt ein neues Kind bei mir zu Hause. Ich habe gerade viel zu tun und muss mich um meine kleine Tochter kümmern.“