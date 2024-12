Deutschrap-Tipps: 10 aktuelle Tracks, die für gute Laune sorgen

Diese Lieder können zwar nicht die Jahreszeiten beeinflussen, aber dafür das Gemüt. Mit dabei: Marsimoto, K.I.Z., Ski Aggu und Nina Chuba.

Hach ja, der Winter kann schon ein mieser Düster-Laune-Macher sein. Umgeben von der grauen Suppe da draußen, fällt es einem manchmal vielleicht gar nicht mal so leicht, das Bett zu verlassen. Wie gut, dass sich einige Rapper:innen im Jahr 2024 für euch ins Zeug gelegt haben, um genau gegen dieses Anti-Gefühl Gute-Laune-Songs herauszubringen. Die folgenden 10 Tracks wirken wie ein Tonikum für die Seele und werden mit ihren Lines eure Mundwinkel schon wieder nach oben ziehen können.

10 Deutschrap-Stimmungsmacher

1. Marsimoto – „WASHINGTON P.C.“

Materias Alter Ego mit der gepitschten Stimme: Marsimoto. Am 20. April 2024 feierte er das endgültige Ende seiner zweiten Persönlichkeit und veröffentlichte seine letzte Platte KEINE INTELLIGENZ. Das „P.C.“ im Track könnte hier für „Political Correctness“ stehen. Denn durchgehend schneidet er die Themen des Alltags an, die uns immer wieder vor die Wahl stellen, wie wir uns in unserem gesellschaftlichen Leben moralisch richtig verhalten sollten. Das Lied kutschiert die Hörer:innen zwischen Moral und Trend hin und her und scheut keineswegs den Gebrauch starker Kontraste. Ob Botox-Spritze oder mal eben schnell mit dem SUV zum Bäcker, um Brötchen zu kaufen, denn „my dreams are my reality“ – alles dabei. Doch wofür man sich auch entscheiden mag: Marsimoto begleitet einen gut durch den üblichen Wahnsinn.

2. K.I.Z – „Familienfeier“

Mit „Familienfeier“ haben es Tarek, Maxim und Nico geschafft, eine wahre Festtags-Perle zu kreieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Zeit des familiären Beisammenseins immer näher rückt. Und nicht nur der Beat hebt die Laune. Maxim so: „Auf der Familienfeier hatt ich ’n Gläschen zu viel / Auf der Familienfeier hab ich mei’m Onkel verzieh’n / Auf der Familienfeier hat mich Papas Freundin geküsst / Und man liegt sich in den Armen zu 90er-Hits.“ Mit solchen Textzeilen machen K.I.Z klar: Ihr seid nicht allein!

3. badchieff x Bausa – „NÜCHTERN“

Der neue Song von badchieff und Bausa ist gerade mal seit dem 8. November draußen. Bereits im vergangenen Jahr arbeiteten die beiden Musiker zusammen an dem Track „9 bis 9“. Eigentlich dreht es sich im Text eher um das schnelllebige Künstlerleben mit seinen Höhen und Tiefen. Doch das Uptempo des Songs erhellt schlichtweg das Gemüt. Die Textzeilen vermitteln zwar nicht, dass alles in bester Ordnung ist – dennoch erweckt das Lied in einem das Gefühl, dass der Fluss des Lebens manchmal einfach mitreißt und man nicht viel dagegen tun kann, also go with the flow.

4. grim104 x Dea Bbz x Asadjohn – „Bass“

Auch für grim104 und Dea Bbz stellt „Bass“ nicht das erste gemeinsame Lied dar. Die beiden kamen schon im Jahr 2023 für „Eckzimmer“ zusammen. Der neue Song erschien in der Nacht vom 7. November. Perfekt, um sich den Winter-Frust von der Seele zu dancen. Produziert wurde das Stück von Asadjohn. Unterschiedlicher können sich die Zwei in diesem Lied nicht sein. Denn hier reden Menschen aus unterschiedlichen Generationen. Rapperin Dea Bbz erzählt von ihrem Gen-Z-Leben und der Zeit, in der Miley Cyrus und „Sims 2“ noch an der Tagesordnung standen. Für grim104 hingegen sind die Hymnen der 90er-Jahre noch komplett das Ding. Für den 36-jährigen Millennial bleiben auch die berühmten Air Max 90s und die Anfänge der Love-Parade noch aktuell. Aber eine Sache verbindet die beiden Generationen dann doch: Bass. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass dieser Song beste Laune verbreitet.

5. Bounty & Cocoa – „Calor“

Über die beiden Rapperinnen Bounty und Cocoa ist nicht gerade viel bekannt. Doch Fakt ist: Das weibliche Duo heizt auch in der kalten Jahreszeit mit ihrem Track „Calor“ ordentlich auf. Das offizielle Musikvideo, erstellt von Asil Teker, erschien am 24. Oktober und gibt dem Zuschauenden ein Flashback zu deb Musik-Clips von vor 20 Jahren. Um den knackigen Beat kümmerte sich das Schweizer Duo Neal und Alex und der Musikproduzent youssef exclusive. In der Hook heißt es: „Tight Jeans sitzt wieder zu low / Shake, shake deinen Culo / Korbe irgendein’n Huso / Dreh‘ im Club die Temperatur hoch (Calor)“.

6. Sampagne, badchieff, Cro – „Tempo“

Bei „Tempo“ geht es um ein Leben ohne Sorgen, bei dem man einfach mal spontan das macht, worauf man Lust hat. Denn die Zeit ist eh begrenzt und „vergeht schnell in der Stadt“. Hier kommt einem das alles ein bisschen so vor wie ein Traum. Was passt dazu noch besser als das Thema der Liebe? Die Schnelligkeit des Alltags und die Gefühle für eine besondere Person werden hier mit einem entspannten Flow von Sampagne, badchieff und Cro vereint. Das Song-Release fand am 16. Februar 2024 statt.

Simplizität lautet hier die Devise. Das übermitteln auch die Textzeilen und lassen Platz zum Träumen: „Hol‘ ein Stück vom Himmel, wir können das sehen durch mein Dach / Tagsüber lesh, weil ich leb‘ in der Nacht / Ja, es kann sein, ich hab‘ Fehler gemacht / Aber komm noch zu mir und dann regeln wir das“.

7. Ritter Lean – „Outfit Check“

Adrian Julius Tillmann, auch bekannt als Ritter Lean, lässt Selbstzweifeln keinen Platz. Eigentlich geht es in „Outfit Check“ nur um die vermeintlich gute Erscheinung des Berliner Rappers, der offenbar seine Klamotten-Kombination weise gewählt hatte. Es bleibt mal so dahingestellt, ob Ritter Lean das mit der „Arroganz“ ernst meint. Dennoch ist der Song clubtauglich und allemal gut auf den Ohren, um die Stimmung zu heben. Das Lied macht einfach Spaß. Den Track produzierte übrigens Barré und er erschien am 3. Oktober. Damit kündigte Ritter Lean auch gleich den Release seines ersten Albums für den 28. Februar 2025 an.

8. Ski Aggu, Bausa – „BELOHNEN“

„BELOHNEN“ stellt den ersten gemeinsamen Song von Ski Aggu und Bausa dar. Für die Produktion haben sich die Österreicherin Filly und der Stuttgarter DJ BUNT zusammengetan. Intro und Outro stammen übrigens von Fillys Song „Motorola“, welcher im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Die Newcomerin unterzeichnete erst im Oktober 2024 einen Vertrag bei dem Berliner Label Bamboo Artist. Hier steht auch der Rapper aus Berlin-Wilmersdorf unter Vertrag. Im dem Track „belohnen“ sich die Rapper mit einem wüsten Party-Lifestyle. Die Melodie strahlt so viel Vergnügen aus, wie die bunten Lichter einer Kirmes.

9. Shacke One, MC Kneipenkrieger – „Nordi Times“

„Nordi Times“ stammt vom Berliner Rapper Shacke One und MC Kneipenkrieger. Der Track erscheint zudem auf ihrer gemeinsamen EP GROBER UNFUG. Ein Refrain, der an einen funkelnden 80er-Jahre Disco-Vibe erinnert, umrahmt die Themen rund ums Trinken und dem Pumpen im Gym. Ganz mit der Attitüde: Chillen, bis die Sorgen vergessen sind. Mit einer Einladung zum Gehenlassen.

10. Chapo102 x Nina Chuba – „Randali“

Achtung: Ohrwurm-Potenzial! Mit „Randali“ crashen Chapo102 und Nina Chuba gemeinsam ein Anwesen der Rich Kids. Es fließt eine Menge Alkohol und es wird sich wie Zuhause gefühlt, während sie das Grundstück in Beschlag nehmen. Der Track stellt die zweite gemeinsame Single nach „Ich hass dich“ dar. Dabei nehmen die Zwei nicht nur Platz im Haus des Gastgebers ein. Der Song eignet sich hervorragend, um ihn auch immer wieder im eigenen Kopf abzuspielen, während man sich mental auf einen verrückten Silvesterabend mit der Bande vorbereitet. „Hoch die Hände, Wochenende, das hier ist ein Überfall / Runter auf den Boden, bitte macht den Weg zum Kühlschrank frei / Wir haben ’nen Dachschaden, Champus regnet in die Rübe rein / Die Fliese klebt, die Decke tropft, wie kann was so gemütlich sein?“