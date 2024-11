Bushido statt Pietro Lombardi in „DSDS“-Jury?

Für Bushido könnte mit der Nominierung als Juror bei „DSDS“ ein Traum in Erfüllung gehen.

Pietro Lombardi soll nach einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung in Zukunft nicht mehr Teil der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury sein. Der Platz neben Dieter Bohlen ist noch warm, da geht schon das Gerücht über eine Nachfolge um. Ersetzen könnte den ehemaligen „DSDS“-Gewinner nun ausgerechnet Rapper Bushido.

Traumberuf Juror

Wie „Bild“ exklusiv erfahren haben will, soll der Berliner nun neues Jury-Mitglied werden. Das berichtete die Zeitung am Samstag (2. November). Scharf auf den Job war Bushido schon spätestens seit 2012. „Ich bin bereit für DSDS!“, sagte er damals gegenüber „Bild“. Aus der Bewunderung für Bohlen machte er dabei keinen Hehl. „Dieter Bohlen ist ein geiler Typ. Was er kann, kann er halt. Der Erfolg gibt ihm recht. Eine Zusammenarbeit mit ihm wäre sehr interessant.“

Ein paar Jahre später sollte die Wahl allerdings nicht auf Bushido fallen. Stattdessen verpflichtete man 2014 den Rapper Kay One, gegen den Bushido jahrelang eine öffentliche Fehde führte. Als Reaktion darauf: „Mitten in der Nacht“, ein Diss-Track gegen „DSDS“ und die gesamte Sendeanstalt. „Ich f*cke RTL, diesen H*rensohnsender“, rappt Bushido darin. Oder, wenn’s noch derber sein darf: „Ich wünsche allen bei DSDS ’n positiven Aids-Test.“

Vom Saulus zum Paulus

Vergeben und vergessen? Heute stimmt Bushido ganz andere Töne an. Seine Gangster-Karriere scheint vorbei zu sein. In der Amazon-Prime-Doku „Unzensiert – Bushidos Wahrheit“ ist sein öffentlicher Wandel vom Rüpel zum Saubermann und Familienmensch in Bild und Ton festgehalten. Auch mit RTL scheint er jetzt besser klarzukommen. Auf dem Sender liefen mittlerweile drei weitere Dokus über ihn und seine Familie.

In Ungnade gefallen ist nun stattdessen anscheinend jemand anderes: Pietro Lombardi. Grund dafür dürfte eine heftige Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa gewesen sein. Anfang Oktober war ein Streit der beiden heftig eskaliert. Rypa verständigte daraufhin die Polizei und wurde in eine Klinik gebracht. Zu Gewalt soll es bei dem Vorfall allerdings nicht gekommen sein. Details sind aber bis dato nicht bekannt.

RTL hält sich bis jetzt mit einem offiziellen Statement zum Rausschmiss sowie der Nachfolge des „DSDS“-Gewinners von 2011 zurück. 2019 war Lombardi zum ersten Mal als Juror in der TV-Casting-Show engagiert. Zur Jubiläumsstaffel 2023 kehrte er zurück. Gegenüber „Bild“ sagte er zu seinem Verbleib in der Show: „Ich glaube erst, dass ich raus bin bei „DSDS“, wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall.“