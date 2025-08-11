Sido in Kassel: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter
Am 17. August kommt der Rapper für ein Konzert nach Kassel. Hier alle Infos dazu.
Sido spielt am Sonntag (17. August) eine Show auf dem Messegelände in Kassel. Das Konzert ist Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere. Diese führte den Rapper unter anderem bereits nach Berlin, Dresden und Hamburg. Hier alle Informationen zu seinem anstehenden Gig.
Tickets
Das Konzert von Sido in Kassel ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es es lediglich noch über den fanSALE von Eventim.
Zeiten & Support
Die Shows des Rappers beginnt um 19 Uhr. Infos zum Einlass gibt es bisher nicht. Der Hamburger Rapper Estikay begleitet Sido als Support-Act.
Setlist
Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:
Steig ein!
Mein Block
Goldjunge
Strassenjunge
Halt dein Maul
Meine Jordans
Hey Du
Bilder im Kopf
Ackan
Fuffies im Club
Löwenzahn
Augen auf
Leben vor dem Tod
Der Himmel soll warten
Melatonin
Du musst auf dein Herz hören
Mein Testament
Wie Papa
Ein Teil von mir
Mama ist stolz
Gar nicht mal so glücklich
Ja man
Masafaka
Das Buch
Westberlin
2002
Leere Hände
Geschlossene Augen
Follow
Monet
30-11-80
Schöner Tag
Mama hat gesagt
Ne Leiche
Carmen
Medizin
Liebe
Mit Dir
Tausend Tattoos
Astronaut
Schlechtes Vorbild
Arschficksong
Anfahrt & Parken
Die Adresse der Messe lautet:
Messe Kassel
Messeplatz 1
34123 Kassel
Anreise mit dem Bus
Vom ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verkehren alle 30 Minuten Busse der Linie 12 direkt zur Haltestelle „Messehallen“. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Alternativ kann man vom Kasseler Hauptbahnhof die Straßenbahn RT5 nehmen, die alle 30 Minuten fährt. An der Haltestelle „Auestadion“ ist ein Umstieg in den Bus Linie 12 zur Messe möglich. Die gesamte Fahrzeit beträgt circa 17 Minuten. Die Haltestelle „Messehallen“ liegt etwa drei Gehminuten vom Eingang entfernt.
Anreise mit dem Flugzeug
Der Flughafen Kassel-Calden liegt etwa 30 Minuten Fahrzeit von der Messe entfernt.
Anreise mit dem Auto
Die Messe Kassel ist über die Autobahnen A7 und A44 gut erreichbar. Parkplätze stehen auf dem Messegelände zur Verfügung. Vor Ort gibt es rund 3.000 kostenfreie Parkplätze.
Anreise mit dem Fahrrad
Fahrradstellplätze befinden sich vor dem Messegelände.
Wetter
Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad bei sonnigem Wetter. Am Abend bleiben die Temperaturen bei etwa 20 Grad, weiterhin sonnig.