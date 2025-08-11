Sido in Kassel: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

„20 Jahre durch den Monsun“: Tokio Hotel live in der Wuhlheide

Am 17. August kommt der Rapper für ein Konzert nach Kassel. Hier alle Infos dazu.

Sido spielt am Sonntag (17. August) eine Show auf dem Messegelände in Kassel. Das Konzert ist Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere. Diese führte den Rapper unter anderem bereits nach Berlin, Dresden und Hamburg. Hier alle Informationen zu seinem anstehenden Gig.

Tickets

Das Konzert von Sido in Kassel ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es es lediglich noch über den fanSALE von Eventim.

Zeiten & Support

Die Shows des Rappers beginnt um 19 Uhr. Infos zum Einlass gibt es bisher nicht. Der Hamburger Rapper Estikay begleitet Sido als Support-Act.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Steig ein!

Mein Block

Goldjunge

Strassenjunge

Halt dein Maul

Meine Jordans

Hey Du

Bilder im Kopf

Ackan

Fuffies im Club

Löwenzahn

Augen auf

Leben vor dem Tod

Der Himmel soll warten

Melatonin

Du musst auf dein Herz hören

Mein Testament

Wie Papa

Ein Teil von mir

Mama ist stolz

Gar nicht mal so glücklich

Ja man

Masafaka

Das Buch

Westberlin

2002

Leere Hände

Geschlossene Augen

Follow

Monet

30-11-80

Schöner Tag

Mama hat gesagt

Ne Leiche

Carmen

Medizin

Liebe

Mit Dir

Tausend Tattoos

Astronaut

Schlechtes Vorbild

Arschficksong

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Messe lautet:

Messe Kassel

Messeplatz 1

34123 Kassel

Anreise mit dem Bus

Vom ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verkehren alle 30 Minuten Busse der Linie 12 direkt zur Haltestelle „Messehallen“. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Alternativ kann man vom Kasseler Hauptbahnhof die Straßenbahn RT5 nehmen, die alle 30 Minuten fährt. An der Haltestelle „Auestadion“ ist ein Umstieg in den Bus Linie 12 zur Messe möglich. Die gesamte Fahrzeit beträgt circa 17 Minuten. Die Haltestelle „Messehallen“ liegt etwa drei Gehminuten vom Eingang entfernt.

Anreise mit dem Flugzeug

Der Flughafen Kassel-Calden liegt etwa 30 Minuten Fahrzeit von der Messe entfernt.

Anreise mit dem Auto

Die Messe Kassel ist über die Autobahnen A7 und A44 gut erreichbar. Parkplätze stehen auf dem Messegelände zur Verfügung. Vor Ort gibt es rund 3.000 kostenfreie Parkplätze.

Anreise mit dem Fahrrad

Fahrradstellplätze befinden sich vor dem Messegelände.

Wetter

Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad bei sonnigem Wetter. Am Abend bleiben die Temperaturen bei etwa 20 Grad, weiterhin sonnig.