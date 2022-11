Neues Album PAUL: Sido zeigt Video zur Single „Liebst Du Mich“

Am 09. Dezember wird das neue Album PAUL von Sido erscheinen. Mit dem Song „Liebst du mich“ gibt er den ersten Einblick, wie das Album klingen könnte. Auf seiner Website wird es als „das wohl ehrlichste Album“ beschrieben. Sidos bisher letztes Album ICH & KEINE MASKE erschien am 26. September 2019.

Das Video zu „Liebst du mich“ wurde am 11. November veröffentlicht und zeigt den Berliner Rapper zusammen mit seiner Familie im Garten einer Villa. Zumindest wirkt es so, als wäre es seiner Familie, denn allen wurde das Gesicht zensiert und so lässt sich nur Sido erkennen. Sie stehen wie auf einem Familienporträt nebeneinander, umarmen sich danach und sitzen später zusammen an einem großen Tisch und essen, während die Kinder durch den Garten rennen. Sido rappt über die gemeinsame Zeit mit einer Frau und wünscht sich „bleib genau so wie du bist, doch bitte bleib für immer bei mir“. Außerdem wirft er die Frage in dem Raum, ob sie ihn auch so lieben würde, wie er sie liebt.

Sido heiratete 2012 die Moderatorin Charlotte Engelhardt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. 2020 gab das Paar seine Trennung bekannt.

Auch der Albumtitel deutet eine persönliche Platte an: PAUL ist der Vorname von Sido bürgerlichem Namen. Der Rapper heißt eigentlich Paul Würdig. Zuletzt hatte er 2013 mit dem Album 30-11-80, was für seine Geburt am 30. November 1980 steht, einen so direkten Verweis auf sein Privatleben gegeben. Die bisher bekannten Inhalte der Box sind ein Glas mit der bekannten Sido-Maske in der Mitte und dazu ein Longsleeve mit Aufdruck.

Vom 14. Dezember an spielt Sido acht Mal in der Columbiahalle in Berlin eine Weihnachtsshow. Im kommenden Jahr 2023 wird er auf „Live mit dir“-Tour gehen. Sie beginnt am 24. Oktober in Leipzig und endet am 10. November in Berlin. Er wird in insgesamt 13 Städten spielen, davon zweimal in Österreich und einmal in der Schweiz.