Sido Wiki: Die wichtigsten Infos zum Rapper im Überblick

Einst machte sich Sido, der mit gebürtigem Namen Paul Würdig heißt, als mysteriös anmutender Solokünstler mit verchromter Totenkopfmaske und derben Texten einen Namen. Diese Zeiten sind längst vorbei und so hat der Rapper und Aggro-Berlin-Gründer seit Jahren auch immer wieder Auftritte im deutschen Fernsehen – unter anderem 2019 als Juror bei der Castingshow „The Voice of Germany“. Doch bis heute recherchieren Fans im Netz Details zum Rapper, seiner Musik und seinem Privatleben, um mehr über ihn zu erfahren. MUSIKEXPRESS hat die wichtigsten Fragen zusammengetragen und beantwortet.

Für Sido war das Tragen der Maske zu Beginn seiner Solokarriere eine Möglichkeit, um anonym zu bleiben. Vorurteile gegen ihn sowie seine Nationalität und Aussehen sollten beim Rappen keine Rolle spielen. „Ich wollte superbekannt sein und im Bus sitzen, wenn vor mir zwei Leute über Sido reden und gar nicht wissen, dass ich das bin.“ Dies habe letztlich aber nicht lange funktioniert, da die Neugier der Fans und Medien schnell geweckt war. Beim Bundesvision Song Contest 2005 zeigte er sich daher erstmals öffentlich ohne Maske. Die Geste zum Song „Mama ist stolz“ sei, wie der Track selbst, an seine Mutter gerichtet gewesen, um sich angesichts der ehrlichen Worte nicht hinter einer Maske zu verstecken.

Einstige Sido-Freundin war Sängerin Doreen Steinert von Nu Pagadi. 2012 löste der Musiker allerdings die zwei Jahre bestehende Verlobung auf und trennte sich. Noch im selben Jahr wurde bekannt, dass Sido geheiratet hat – die Moderatorin Charlotte Engelhardt. Das Paar hat sich 2020 getrennt – noch immer gibt es aber Gerüchte, dass die beiden sich wieder annähern. Das legt auch der Song „Mit Dir“ nahe, der von Charlotte Würdig handeln soll.

Ich bin nur komplett mit dir

Ich teile mein Bett mit dir

Hab so gerne Sex mit dir

Am besten jetzt und hier

Ich würd alles teil’n mit dir

Bin so gern allein mit dir

Baby, ich wein mit dir

Also bleib bei mir

Ich lache mit dir, ich leide mit dir

Komm morgens nach Hause, zähl Scheine mit dir

Betrunken mit dir, am Ende mit dir

Herz repariert, jetzt schenk ich es dir

Am Boden mit dir, geflogen mit dir

Es ist so viel passiert

Durch die Hölle mit dir

Bekämpfe mit dir die Dämonen in mir