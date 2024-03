Sido über Hörprobleme: „Ich verliere gerade mein linkes Ohr“

„Ich kann nachts auf dem Ohr liegen und da läuft was im Fernsehen – höre ich nicht mehr.“

Rapper Sido hat enthüllt, langsam sein Hörvermögen auf dem linken Ohr zu verlieren. Die Nachricht verkündete er im Gespräch mit Nizar und Shayan Garcia im Podcast „Die Deutschen“.

Sido versucht es mit Humor zu nehmen

Auf die Frage, in welchen Situationen es sich lohne zuzuhören, sagte Sido: „Weißt du, was mein Glück ist? Ich verliere gerade mein linkes Ohr. Ich höre nur noch wenig auf dem Ohr.“ Der Hörverlust schränkt den 43-Jährigen bereits im Alltag ein, wie er im Interview erklärte.

Und außerdem: „Ich kann nachts auf dem Ohr liegen und da läuft was im Fernsehen – höre ich nicht mehr.“

Sido will das Thema dennoch nicht nur ernst nehmen und so scherzte er: „Das Schicksal, oder wer auch immer da oben, schenkt mir gerade, dass ich nicht mehr alles hören muss.“ Ob er derzeit in medizinischer Behandlung ist, verriet der Rapper nicht.

Keine Seltenheit

Die Neuigkeit folgt kurz nach RAF Camoras Statement. In diesem gab er bekannt, seine Tour aufgrund eines Hörsturzes und eines nun anhaltenden Tinnitus verschieben zu müssen. Es war so schlimm, dass Camora sich ebenfalls in ärztliche Versorgung begeben musste. Auch Campino von den Toten Hosen erhielt 2018 nach einem Konzert die Diagnose Hörsturz.