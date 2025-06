„Simpsons“: Diese Hauptfigur stirbt – Fans sauer

Sie sind Teil der Kindheit vieler Menschen, gelb und seit 36 Jahren fester Bestandteil der TV-Landschaft: Mit 36 Staffeln sind Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie, aka die „Simpsons“, zig Fernsehsüchtigen sehr ans Herz gewachsen. Nun wurde das Staffelfinale ausgestrahlt und sorgte für einen Schock: Marge ist tot. Und das Internet ist überhaupt nicht begeistert.

„Estranger Things“: Was die Zukunft bringt

„Estranger Things“ („Entfremdete Dinge“) heißt Folge 18 der 36. Staffel und die hat es in sich. Anders als die gewöhnlichen Episoden, in denen Lisa und Bart noch zur Highschool gehen und ein normales Teenagerleben führen, spielt diese Folge 35 Jahre in der Zukunft. Lisa ist inzwischen Chefin einer Frauen-Basketballliga, während Bart ein nicht ganz legales Altersheim betreibt, in dem auch Homer lebt. Wichtig dabei: Die Geschwister sind völlig entfremdet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dann kommt der große Reveal: Als Lisa ein Video-Statement von Marge findet, wird den Zuschauer:innen klar – Marge ist tot. Warum, wann und wie sie gestorben ist, wird in der Folge jedoch nicht erklärt. In dem Clip bittet sie ihre beide:n ältesten Kinder, ihre Differenzen beiseite zu legen. Lisa und Bart tun das schließlich auch und retten Homer aus dem Heim, in dem er unter fragwürdigen Umständen lebt.

Das Internet reagiert empört: „No fucking way“

Das Internet ist – wie so oft – kritisch. Vor allem auf X regen sich viele auf: Ein:e User:in schreibt etwa: „Das ist echt schade, Mann! […] Ich schätze, ich werde nur die ersten 35 Staffeln schauen, damit Marge Simpson für immer weiterleben kann.“ Ein anderer meint ganz kurz und knapp: „No f******* way.“ Wieder andere stellen die ganze Serie infrage: „Staffel 36? Legt das Projekt doch einfach auf Eis.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch vermutlich war Marge Simpsons Tod lediglich ein kleiner Attention-Grabber. Da die Folge mehr als drei Jahrzehnte in der Zukunft spielt, ist zu erwarten, dass sie in den kommenden Staffeln, die bereits bestätigt wurden, weiterhin zu sehen sein wird.