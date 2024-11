Dieser „Simpsons“-Charakter muss jetzt eine neue Stimme bekommen

Veränderungen in Springfield: Auf diesen stimmlichen Wandel muss man sich im Original gefasst machen.

Wer sich eine Folge „The Simpsons“ anmacht, weiß, was einen erwartet. Die Hauptcharaktere weltbekannt, selbst mit geschlossenen Augen kann man sofort zuordnen, wer da gerade spricht. Zumindest bisher war das so – nun ändert das etwas Entscheidendes in der Animationsserie. Die Original-Sprecherin von Milhouse Van Houten hört auf.

Nach 35 Jahren: Zeit für einen Wechsel

Pamela Hayden hat seit Beginn der „Simpsons“ den tollpatschigen wie unsicheren Nerd-Kumpel von Bart Simpsons ihr Stimmorgan geliehen, nun beendet sie nach 35 Jahren ihren Dienst für das Satire-Format. Die letzte Episode mit ihr als Sprecherin heißt „Treehouse of Horror“ und wird in Amerika am 24. November über die heimischen Bildschirme flimmern. Danach steht ein klanglicher Wandel an. Außerdem übernahm die 70-Jährige auch das Reden für Rod Flanders, Jimbo Jones, Malibu Stacy und die Lisa-Freundin Janey.

Serienschöpfer über Milhouse-Stimme: Sie „hat uns oft zum Lachen gebracht“

In einer Pressemitteilung lässt Hayden „Simpsons“-Fans wissen: „Es war mir eine Ehre und eine Freude, an so einer lustigen, geistreichen und innovativen Serie mitgewirkt zu haben.“

Und Serien-Creator Serienschöpfer Matt Groening ergänzt: „Pamela hat uns so oft zum Lachen gebracht mit Milhouse, dem glücklosen Jungen mit der größten Nase von ganz Springfield. […] Sie ließ Milhouse irre komisch und lebendig werden. Wir werden sie vermissen.“

Wer ihre Parts in Zukunft übernehmen wird, ist noch unklar.