„Sing meinen Song”: Start der 8. Staffel und Tour-Termine für 2022

Foto: Getty, Joshua Sammer/ Florian Ebener/ Oliver Hardt/ Frank Hoensch/ Marc Pfitzenreuter/ Frank Hoensch/ Tristar Media. All rights reserved.

Am 20. April startet die achte Tauschkonzert-Staffel „Sing meinen Song” auf VOX. Der Singer-Songwriter Johannes Oerding, einst selbst Teilnehmer, lädt als Gastgeber immer dienstags um 20.15 Uhr sein Musiker*innenkollegium zum Tausch. Die Dreharbeiten fanden wegen der aktuellen Lage erstmals in heimischen Gefilden an der Ostsee statt.

Episoden-Guide der achten Staffel „Sing meinen Song“

20.04. Folge 1: DJ Bobo

27.04. Folge 2: Joris

04.05. Folge 3: Nura

11.05. Folge 4: Ian Hooper / Mighty Oaks

18.05. Folge 5: Stefanie Heinzmann

25.05. Folge 6: Gentleman

01.06. Folge 7: Johannes Oerding

08.06. Folge 8: Duette

Empfehlung der Redaktion

Live-Tour zur 8. Staffel

Die dazugehörige Tournee soll im Frühjahr 2022 beginnen. Geplant sind Shows in Mannheim, Köln, Hamburg und Berlin. Auftreten werden Gentleman, DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, Joris, Ian Hooper und Nura.

28.04.2022 MANNHEIM, SAP Arena

29.04.2022 KÖLN, Lanxess Arena

01.05.2022 HAMBURG, Barclaycard Arena

02.05.2022 BERLIN, Mercedes-Benz Arena

Live-Tour zur 7. Staffel: Coronabedingt neue Termine für 2022

Auch die Nachholtermine der für das Jahr 2021 geplanten ersten Ausgabe der „Sing meinen Song live”-Arenatour um Gastgeber Michael Patrick Kelly stehen für Januar 2022 fest. Dafür wird geplant mit: Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange.

18.01.2022 HAMBURG, Barclaycard Arena

19.01.2022 MÜNCHEN, Olympiahalle

20.01.2022 KÖLN, Lanxess Arena

22.01.2022 BERLIN, Mercedes-Benz Arena

Platin für Johannes Oerding

Pünktlich zum Showauftakt wurde bekannt: Das sechste Studio-Album des Wahl-Hamburgers Oerding ist sein bisher erfolgreichstes. KONTUREN legte den ersten #1-Entry seiner Karriere hin. Es wurde nach zwölf Wochen mit Gold ausgezeichnet und rangierte 44 Wochen lang ohne Unterbrechung in den Top 100 der deutschen Albumcharts. Nachdem das Album unter anderem die Gold-Single „An guten Tagen“ hervorgebracht hat, wurde KONTUREN jetzt als dritter Longplayer in Folge mit Platinstatus ausgezeichnet.

Das erste Live-Ereignis der Sendung feierte im September 2019 Deutschlandpremiere. 20.000 Fans kamen in die Berliner Waldbühne.