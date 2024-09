Ski Aggu live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Ski Aggu stellt WILMERSDORFER KIND live mit Special Guests vor. Alle Infos zum Hauptstadt-Gig hier.

Am Donnerstag, den 5. September 2024, feiert Ski Aggu seine Release-Show zur LP WILMERSDORFER KIND in der Columbiahalle in Berlin. Hier gibt es alle relevanten Infos zu Konzertzeiten, Anfahrt, Support, Tickets und mehr.