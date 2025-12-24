Ski Aggu: Rap-Auszeit, Australien-Trip und dann Lehre bei Sparkasse?

Ski Aggu verschwindet plötzlich nach Australien – ohne Rückflugt-Ticket. Die mysteriöse Reisebegleitung heizt Spekulationen an.

Ski Aggu reiste spontan nach Australien, um seinem Körper etwas Ruhe zu gönnen. Die Gerüchteküche brodelt, weil die Gründe für die überraschende Auszeit des Deutschrappers und die Identität der Reisebegleitung bisher ungeklärt geblieben sind. Kann es sich dabei um Ex-Partnerin Ikkimel handeln?

Der 28-Jährige kündigte überraschend auf Instagram an, dass er eine Auszeit von der Musik anstrebe, die wohl auch schon in vollem Gange zu sein scheint. Erst kürzlich beendete der Rapper die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Label Bamboo Artists, weitere Stars folgten. Dem Geschäftsführer Leander Kirschner wurden laut „Spiegel“-Recherchen das Ausüben von psychischer Gewalt und Grenzüberschreitungen gegenüber seinen Künstler:innen vorgeworfen.

Mit dem Screenshot, den Ski Aggu dem Anschein nach in einer Notiz-App verfasst hatte, teilte er seinen 525.000 Follower:innen auf Instagram mit, dass nun die Zeit gekommen sei, „auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen“. Konkreter wird er bei der Begründung seiner angekündigten Pause nicht.

Reisepläne inklusive neuer Jobaussichten

Nach der Statement-Slide folgte auf Instagram ein Foto, auf dem der Rapper wie ein Anhalter mit erhobenem Daumen am Straßenrand steht, im Hintergrund ist ein Känguru zu sehen. Auf der dritten und letzten Slide reißt sich der gebürtige Berliner seine Skibrille runter – die im Laufe seiner bisherigen Karriere zu seinem Markenzeichen geworden ist – und läuft samt T-Shirt und Shorts ins Meer. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass er es mit der Ruhephase ernst meint?

Der Künstler ist neben seiner Musik, die laut ihm nun „offiziell im Mainstream“ verankert sei, für seine ironischen Aussagen bekannt. Ob er die ganze Auszeit-Nummer ernst meint, weiß derzeit nur er selbst: „Ich mach‘ nun Work and Travel in Australien, um mich selber zu finden und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.“

Auch seine Ergänzung in der Kommentarspalte „Dann Au-pair und dann eine Ausbildung bei der Sparkasse Schmargendorf“ lässt einen ironischen Unterton vermuten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer knippste die Australien-Fotos von Ski Aggu?

Eine Frage, die beim Betrachten der Aufnahmen aufkommt, ist die nach dem Fotografen oder der Fotografin der Urlaubs-Fotos. Wer begleitet Ski Aggu derzeit auf seinem neuen Abenteuer und dokumentiert es fleißig?

Bei der Fotografin könnte es sich um Ikkimel handeln. Die beiden HipHop-Stars waren in der Vergangenheit ein Paar, trennten sich allerdings im Juni 2025 offiziell, wie „Raptastich“ berichtete. Noch vor wenigen Wochen kamen sich die beiden bei einem gemeinsamen Auftritt ihres Hits „Deutschland“ auf dem Gastein Sounds Festival in Badhofgastein körperlich sehr nahe und riefen sich Kosenamen zu. Es könnte aber auch gut sein, dass der Auftritt reine Show war und sie an dem Beziehungs-Aus festhalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch offen bleibt, ob Ski Aggu seinen Auftritt beim Modular Festival 2026 wahrnehmen wird. Das Konzert, das im Mai nächsten Jahres geplant ist, wurde bisher jedenfalls noch nicht abgesagt. Der Musiker äußerte sich über den Verbleib des Gigs bisher jedoch nicht.