Britney Spears bricht ihr Schweigen zu Messer-Vorwürfen von Federline

Charli XCX hat Songs für Britney Spears geschrieben – diese nahm sie nur nie auf

Britney Spears erklärt: Sie werde „niemals in die Musikindustrie zurückkehren“

Nach den Messer-Anschuldigungen ihres Ex-Partners reagiert Spears offen auf Instagram.

Kevin Federline beschuldigt Britney Spears in seinen bald erscheinenden Memoiren, ihre beiden gemeinsamen Söhne mit einem Messer in der Hand beim Schlafen beobachtet zu haben. Die Grammy-Gewinnerin teilte daraufhin ihren Frust über die Anschuldigungen auf Instagram.

Britney Spears bezieht auf Instagram Stellung

Britney Spears wandte sich am Donnerstag (16. Oktober) nach den Vorwürfen ihres Ex-Partners an ihre Fans und wies die Behauptungen aus dem Buch „You Thought You Knew“ entschieden zurück. In ihrer vier Slides umfassenden Stellungnahme rechnet sie mit dem ehemaligen Tänzer ab.

Aufmerksamkeit und Geldgier als Motiv – die Sängerin packt aus

Spears begann ihren Post mit der Feststellung, dass ihr Ex-Partner nur von ihrem Leid profitieren wolle und sie immer wieder als Sündenbock darstelle. Der wahre Grund, weshalb der frühere Rapper solche Anschuldigungen in seinen Memoiren veröffentliche, sei ihrer Meinung nach „tiefe Wut“ und Geldgier: „Seit fünf Jahren“ habe er kein Geld mehr von der Performerin erhalten. Er versuche nun auf diesem Weg, an welches zu kommen – dabei sei er „sehr überzeugend“. Außerdem prophezeit sie in ihrem Beitrag: „Sein Buch wird sich um Klassen besser verkaufen“ als ihre 2023 erschienene Autobiografie „The Woman in Me“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihr Team nahm ebenfalls öffentlich Stellung

Die Vertreter der Künstlerin schickten „TMZ“ eine Stellungnahme zu Federlines Buch. Diese lautet: „Mit den Neuigkeiten aus Kevins Buch profitieren er und andere erneut von ihr – leider, nachdem die Unterhaltszahlungen für die Kinder an Kevin eingestellt wurden. Alles, was ihr am Herzen liegt, sind ihre Kinder Sean Preston und Jayden James sowie ihr Wohlergehen inmitten dieser Sensationslust. In ihren Memoiren hat sie ihre Reise detailliert beschrieben.“

Britney Spears will endlich heilen

„Ich brauche Heilung und werde morgen damit beginnen“, schrieb die Sängerin weiter. Dafür habe sie sich ein kleines Gewächshaus aus Glas gekauft, in dem sie verschiedenste Pflanzen anbauen wolle – außer Gras, ergänzte sie. Das Gewächshaus sei für sie ein „Haus der Heilung“. Außerdem würde ihr der „Kontakt und die Kommunikation mit Menschen“ ebenfalls bei ihrem Vorhaben helfen, so Spears.