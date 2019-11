„Skylines“ abgesetzt – Netflix verlängert die Serie nicht

Popkolumne, Folge 41

OK Boomer, Peter Wittkamp und E-Rotic: Die Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Platten, welche Zwangsstörungen lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Die Folge zur KW 46 kippt Heizöl in den Generationenkonflikt Boomer vs. Smombies, verteidigt die Polizei und erinnert an eine Band, die sich beschreiben lässt mit den Worten „die Kraftwerk des Eurodance - auf Viagra“. Ein Lese-Erlebnis noch besser als zur Müllkippe fahren und auf Ratten schießen!