„You – Du wirst mich lieben“: Netflix verkündet den Start der 2. Staffel

Foto: Netflix. All rights reserved.

Macht Stalking fast fragwürdig romantisch: Penn Badgley als Joe Goldberg in „You“

Die zweite Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ startet am 26. Dezember 2019 auf Netflix. Die Fortsetzung der Stalker-Serie mit „Gossip Girl“–Star Penn Badgley wird genau ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Staffel am zweiten Weihnachtsfeiertag erscheinen. Badgley höchstpersönlich verkündete den Release auf seinem Instagram-Account in einem Clip. „Bereit für einen Neuanfang“, kommentierte der Joe-Goldberg-Darsteller das Teaser-Video. Einen offiziellen Trailer für die zweite Staffel gibt es noch nicht.

„You“ basiert auf einem Roman von Caroline Kepnes und wurde erstmalig im September 2018 beim US-Sender „Lifetime“ ausgestrahlt. Seit 26. Dezember 2018 ist die komplette erste Staffel bei Netflix im Stream zu sehen. In der zehnteiligen Serie geht es um den Buchhändler Joe Goldberg, der sich in die Kundin Beck verknallt und sich bald als Stalker und Mörder entpuppt. Anfang 2019 hatte sich „You“ innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der deutschen Video-On-Demand-Charts gesetzt.

Showrunnerin Sera Gamble verriet im Interview mit „The Hollywood Reporter“ bereits einige Details zu Handlung und Cast, auf die man nach dem Cliffhanger der letzten Folge von Staffel 1 sehr gespannt sein konnte. Gamble bestätigte, dass Penn Badgley in der Hauptrolle von Joe Goldberg zurückkehren wird. Außerdem enthüllte sie, dass das Setting der Serie von New York nach Los Angeles verlagert wird, wo Joe ein neues Zuhause findet. Bis jetzt ist noch unbestätigt, ob weitere Charaktere, die in der ersten Staffel zu sehen waren, ebenfalls wieder dabei sind.

Ob zum Beispiel John Stamos als Therapeut Dr. Nicky wieder auftauchen wird, wollte Sera Gamble noch nicht verraten: „Zwar ist es noch unklar, ob John Stamos definitiv wieder in Staffel 2 auftauchen wird, aber wir haben viel über seine Rolle diskutiert und wir würden uns freuen, auch seine Geschichte weiterzuerzählen.“ Achtung, Spoiler zu Staffel 1: Zuletzt wurde Dr. Nicky verhaftet, nachdem er für mehrere von Goldbergs Morden reingelegt wurde.

Angesichts der Anzahl an Leichen der ersten zehn Episoden ist es jedoch wahrscheinlich, dass für die nächste Staffel neue Charaktere hinzukommen werden. Netflix bestätigte, dass Victoria Pedretti (Nell aus „The Haunting of Hill House“) in der zweiten Staffel als weibliche Hauptrolle auftreten wird. Sie wird eine Figur namens Love Quinn spielen, die eine angehende Köchin ist.