Sleep Token: US-Tour-Start mit Live-Premieren und XL-Bühnenbild

von 
Vessel von Sleep Token

Vessel von Sleep Token  |  Sleep Token startet US-Tour mit spektakulären Live-Debüts

Foto: Getty Images. Matthew Baker. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die UK-Band ist nun in Amerika unterwegs – wie sie sich dort präsentieren, erfahrt ihr hier

Die britische Band Sleep Token hat am Dienstagabend (16. September) in Duluth, Georgia, ihre ausverkaufte US-Arena-Tour begonnen. Auf dem Programm standen mehrere Songs, die erstmals live gespielt wurden, sowie ein auffälliges Bühnenbild. Hier alle Infos zum Tourauftakt.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Live-Premieren bei Tourstart in Duluth

Die genreübergreifende Band, welche stets maskiert auftritt und ihre Identitäten anonym hält, präsentierte ein 15-Songs-Set, das größtenteils aus dem aktuellen Album EVEN IN ARCADIA sowie dem Vorgänger TAKE ME BACK TO EDEN bestand. Unter anderem feierten die Songs „Provider“ und der Set-Opener „Infinite Baths“ ihre Live-Premiere.

Sleep Token: Eine neue Art, den Schmerz zu lindern (Listening Guide)
Herrenmagazin: Tour im Dezember 2026 – präsentiert von ME
Foo Fighters: Gehen sie bald auf große Welttournee?

Die komplette Setlist zum Tour-Auftakt von Sleep Token:

  • Look to Windward
  • The Offering
  • Vore
  • Emergence
  • Interlude
  • Alkaline
  • Hypnosis
  • Provider (Live-Premiere)
  • Rain
  • Caramel
  • The Summoning
  • Aqua Regia
  • Granite
  • Thread the Needle
  • Damocles
  • Infinite Baths (Live-Premiere)

Bühnenbild mit Schloss und Wasserfall

Die Show in der Gas South Arena in Duluth bot dasselbe imposante Bühnenbild, das die Band bereits bei den deutschen Festivals Rock im Park und Rock am Ring im Sommer zeigte – ein mehrstufiges Schloss mit integriertem Wasserfall.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Chart-Erfolge von EVEN IN ARCADIA

Sleep Token verzeichnen derzeit große Erfolge. EVEN IN ARCADIA stieg nach seiner Veröffentlichung im Mai auf Platz 1 der Billboard-200-Charts ein. Die drei Singles „Emergence“, „Caramel“ und „Damocles“ landeten sowohl in den US- als auch den UK-Rockcharts auf vorderen Plätzen.

Even in Arcadia
Even in Arcadia Für € 15,49 bei Amazon kaufen

US-Tour bis Oktober – keine Deutschland-Konzerte angekündigt

Die US-Tour von Sleep Token läuft noch bis zum 11. Oktober und endet mit einem Auftritt in Los Angeles. Nach dem Auftakt in Duluth, Georgia, stehen zahlreiche weitere Konzerte in großen Arenen in den USA auf dem Plan, unter anderem in Orlando, Brooklyn, Detroit, Portland und Oakland. In Deutschland sind aktuell keine weiteren Shows geplant.

Themen aus dem Artikel:

US-Tour Sleep Token Live-Premiere
Artikel Teilen