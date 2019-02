Podcast: Dolce Vita – Mit Itaca und Eros Ramazzotti durch die USA

In jedem Ostberliner steckt ein Italiener, der dringend mal an die Sonne muss – das findet zumindest Lo Selbo. Seit er sich in Rom in Ossi Viola verliebt und mit ihr die Band Itaca gegründet hat, bringt er seinen persönlichen Italiener regelmäßig auf die Bühnen von Berlin bis Italien. 2018 gingen die beiden auf eine selbstorganisierte US-Tour und erfreuten den Musikexpress mit einer Reportage über ihre Abenteuer. In unserem Podcast „Music Sounds Better With ME“ erzählt das Berliner Italo-Pop-Duo vom Tod der Subkultur in Seattle, Lifehacks auf Tour und was es eigentlich mit dem Aperol-Spritz-Hype auf sich hat. Vielleicht singen sie sogar mal kurz Eros Ramazzotti.

Außerdem diskutieren Laura Aha und Jördis Hagemeier darüber, wie es beim gemeinsamen Rollschuhlaufen im Berghain so war und wer heutzutage noch auf Autogrammstunden von Kool Savas geht.

