Herrenmagazin: Tour im Dezember 2026 – präsentiert von ME

ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!

Herrenmagazin kommen zurück: Mit DU HAST HIER NICHTS VERLOREN geht die Band auf Deutschland-Tour.

Deutscher Post-Punk und klassischer Indie-Rock — das sind Herrenmagazin. Zehn Jahre lang war es still um Rasmus Engler, Paul Konopacka, Torben Leske alias König Wilhelmsburg und Deniz Jaspersen. Doch 2026 kommen die Hamburger mit ihrem neuen Album DU HAST HIER NICHTS VERLOREN zurück auf die Bühnen Deutschlands.

Herrenmagazin live: Konzerttermine im Überblick

MUSIKEXPRESS präsentiert drei Shows der deutschen Indie-Rock-Band:

09.12.2026 — Berlin, Festsaal Kreuzberg

10.12.2026 — Köln, Gloria

11.12.2026 — Hamburg, Große Freiheit 36

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das sind Herrenmagazin

Mit ihrem Debüt ATZELGIFT (2008) spielten sich Herrenmagazin in den Mittelpunkt der deutschen Indie-Szene. Musikkritiker:innen bezeichneten die Band als „liebenswert und pittoresk“, ihr Sound ist seit jeher roh und dynamisch, die Texte klassischerweise poetisch, aufrichtig und geprägt von ironischem Witz. Irgendwo zwischen Tomte, Tocotronic, Heisskalt und Frittenbude markiert jede LP ihren nächsten scheinbar-subtilen Schritt in die musikalische Adoleszenz.

Während auf ihrem Debütalbum also noch klare Rock-Elemente, schrille Gitarrenriffs und ein knarziger, bewusst unfertiger Sound zu hören waren, klingt DU HAST HIER NICHTS VERLOREN (2025) introspektiver, ja vielleicht sogar erwachsener.

Am 4. April erschien ihr fünftes Studioalbum und vereint Herrenmagazins typisch eingängige Melodien und indie-getränktem Rock mit einer inhaltlichen Tiefe, die dem rotzigen Charme der Hamburger jedoch kein Abbruch tut.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Herrenmagazin bezeichnen sich selbst als „die normalste Band der Welt“. Schon in den Karriereanfängen ging es den Musikern vor allem darum, Songs zu schreiben und Spaß zu haben. Bei letzterem kann man sie im Dezember nächsten Jahres unterstützen: Mit DU HAST HIER NICHTS VERLOREN geht Herrenmagazin auf Deutschland-Tour.