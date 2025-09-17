Foo Fighters: Gehen sie bald auf große Welttournee?

Seit Tagen teasert die Band mit neuen Tourdaten. Was hat es mit den Clues auf sich?

Die Foo Fighters gehen wieder auf Tour — doch die fällt wohl sehr viel größer aus, als erwartet. Im Mai kündigte die Band einige Konzerttermine in Japan und Indonesien an, doch diese werden wohl nur der Anfang von etwas größerem sein.

Tour-Comeback zum 30. Jubiläum?

Seit September 2023 sind die Foo Fighters nicht mehr live unterwegs gewesen, kündigten aber mit den Terminen in Jakarta und Tokyo ihre Rückkehr an. Das letzte Album BUT HERE WE ARE (2023) landete auf Platz 8 der Billboard 200-Charts und gilt als die „ehrlichste und rohste Platte“ der Band. In diesem Jahr feiern die Foo Fighters ihr 30. Jubiläum und zelebrierten dies mit der Veröffentlichung ihrer Single „Today’s Song“. Am 13. und 15. September spielten sie dann auch noch zwei Überraschungskonzerte in Kalifornien, und trieben die Spannungsbogen hinsichtlich weiterer Live-Shows in neue Sphären. Die Konzerte in San Luis und Santa Ana dienten auch als Foo-Fighters-Premiere für ihren neuen Schlagzeuger Ilan Rubin.

Vergangene Woche posteten die Foo Fighters ein Bild auf ihrem Instagram-Account, dass die Füße der Bandmitglieder in einem Kreis stehend zeigt, darunter die Unterschrift: „Foo Fighters versammelt euch!“. Sie verwiesen Fans darauf, den Newsletter regelmäßig zu checken, dort befänden sich nämlich Informationen, die „niemand verpassen“ wolle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dave Grohl teasert weitere Termine

„Stay tuned! Da kommt noch mehr“, heißt es in einer weiteren Nachricht, die die Band am 16. September veröffentlichte. Und wie versprochen, erschien nun erschien ein Video, in dem Frontmann und Gründer Dave Grohl verkündet, die Foo Fighters würden zurückkommen, um ihren Fans „das 100 % echte, rohe, menschliche Element des Rock ‚n‘ Roll zu bringen“. Das 70-sekündige Video wirkt im Allgemeinen wie ein gut inszenierter Gag: Dort sprechen die anderen Bandmitglieder ihre Zeilen wie in einem Versicherungs-Werbespot in die Kamera, während einzelne Körperteile von generativer KI verändert werden. So hat etwa der ehemalige Nine-Inch-Nails-Drummer Ilan Rubin ganze zehn Arme, der Gitarrist Pat Smear erhielt ein drittes Bein und Nate Mendel Zeigefinger wickelt sich auf äußerst surreale Weise um den Hals seines Bass.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tatsächlich sind weitere Termine nicht offiziell bestätigt, doch Fans können angesichts des Teaser-Marathons der Foo Fighters mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird.

Das sind alle bisher von der Band bestätigten Shows: