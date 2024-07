Smashing Pumpkins: Neues Album „Aghori Mhori Mei“ kommt im August

Billy Corgan legt mit einem neuen Smashing-Pumpkins-Werk nach – zunächst nur in digitalem Format.

Smashing Pumpkins kündigten am Freitag (19.07) ein neues Album an. Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen bekanntgab, soll der neue Longplayer am 2. August 2024 erscheinen. Der Nachfolger des 33-Song-Epos „Atum“ wird „Aghori Mhori Mei“ heißen.

Zu den News gibt es außerdem ein paar Gedanken zum Thema Hörgenuss, vermutlich vom Chef persönlich. „Wir haben dieses Spiel des Rock and Roll 36 Jahre lang gespielt. und… mussten viele Male in die Knie gehen, was der erste Song und was die erste Aussage ist, und uns von anderen Leuten nach einem Moment in der Zeit beurteilen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass die richtige Art und Weise, diese Platte zu hören, ein intaktes Gesamtwerk war“, heißt es in dem offiziellen Statement der Band.

10 Songs, 45 Minuten

Etwas mehr Infos gibt es im nächsten Teil des Statements: „10 Songs, etwa 45 Minuten, und dann lassen wir die Fans entscheiden, ob das, was wir gemacht haben, das ist, was wir erreichen wollten, ob wir uns in die ursprüngliche Position zurückversetzt haben, ob wir mit dieser Platte wieder nach Hause gehen konnten. Am 2. August 2024 wird es also für alle zu hören sein. Wir werden es nur digital veröffentlichen. Natürlich werden wir sie auch zum Verkauf anbieten und das kommt später, aber wir wollen die Platte einfach nur herausbringen“.

„Wir sind stolz auf das, was wir getan haben, aber wir wollen, dass die Leute die Platte als ein Gesamtwerk hören und über den Wert dessen, was wir getan haben, entscheiden können“, erklärt die Band abschließend.

Die Tracklist des Albums:

01 Edin

02 Pentagrams

03 Sighommi

04 Pentecost

05 War Dreams of Itself

06 Who Goes There

07 999

08 Goeth the Fall

09 Sicarus

10 Murnau