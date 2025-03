Billy Corgans Traum wird wahr: Smashing-Pumpkins-Oper wird aufgeführt

Billy Corgan hat Opernkonzerte zu MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS für November 2025 angekündigt – also passend zum 30-jährigen Jubiläum des Albums der Smashing Pumpkins.

Die Platte erschien konkret am 23. Oktober 1995. Um das Ganze zu feiern, wird Corgan gemeinsam mit der Lyric Opera of Chicago Shows in der Heimatstadt des Sängers, Songschreibers und Gitarristen geben – in dem Stil, wie sich das der Frontmann schon lange gewünscht hatte.

Fusion aus Oper und Rock

Hier mehr Infos zur Gig-Planung: Das Album soll „Consequence of Sounds“ zufolge an sieben Abenden der nächsten Opernsaison neu interpretiert werden. Die Konzerte werden als „eindringliche akustische und visuelle Erlebnisse“ beschrieben, die „die Grenzen zwischen Oper, Rock und Performance-Kunst verwischen“ werden. Die neu in Auftrag gegebenen Arrangements und Orchestrierungen stammen von Corgan selbst und dem Dirigenten James Lowe.

Corgan selber sagte, dass sowohl die Oper als auch der Rock „Geschichten mit großen Emotionen erzählen“. Und weiter: „Ich freue mich darauf, dass sowohl die Fans meiner Musik als auch die traditionellen Opernfans ein wahrhaft inspiriertes Werk zu hören bekommen, denn hier geht es darum, beide Traditionen auf meisterhafte Weise zu ehren“, so der 57-Jährige.

John Mangum, der Generaldirektor, Präsident und CEO der Lyric Opera of Chicago, fügte hinzu: „Ich freue mich ebenso auf die besonderen Aufführungen von MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS, die den Blick öffnen und die Definition von Oper und dem, was eine amerikanische Operngesellschaft sein kann, dehnen.“

Mehr zu den Pumpkins

MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS kam als das dritte Studioalbum der Smashing Pumpkins heraus und beinhaltet zu Hits avancierte Songs wie „Tonight, Tonight“, „Bullet with Butterfly Wings“ und „1979“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Bevor die Opernkonzertreihe startet, geht es diesen Sommer für die Smashing Pumpkins aber erstmal auf „The Aghori Tour 2025“.

Smashing Pumpkins – Deutschlandkonzerte 2025 im Überblick