Smashing-Pumpkins-Mitglieder arbeiten gemeinsam im Studio

2000 trennten sich The Smashing Pumpkins, wie wir sie in den Neunzigern kannten, nach zwölf Jahren gemeinsamer Musik. Seitdem ist die Gruppe in unterschiedlichen Besetzungen unter Führung von Billy Corgan immer wieder aufgetreten, hat Alben veröffentlicht – und es gab zuletzt gar immer wieder Grund zur Annahme, die Band könnte sich in Originalbesetzung wieder zusammenschließen.

Billy Corgan lieferte jetzt erneut einen Hinweis: Der Sänger und Gitarrist veröffentlichte ein Bild auf Instagram, das ihn mit zwei der anderen Gründungsmitglieder – James Iha (Gitarre) und Jimmy Chamberlin (Schlagzeug) – in einem Studio in Los Angeles zeigt. Nur D’arcy Wretzky (Bass) ist nicht zu sehen.

Seitdem wird spekuliert: Nehmen die drei tatsächlich das Comeback-Album auf, das Corgan 2016 andeutete? Kürzlich arbeitete der Sänger zumindest mit Chamberlin an einem Song mit dem Titel „Route 666“.