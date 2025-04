Billy Corgan: Dieser Song soll auf seiner Beerdigung gespielt werden

Billy Corgan hat wohl eine klare Vorstellung davon, welcher Track dann laufen sollte, wenn es an seine Trauerfeier geht. Manche mag es überraschen, manche dagegen nicht – der Sänger und Songschreiber der Smashing Pumpkins möchte nämlich, dass bei seiner Beerdigung ein Track seiner Band abgespielt wird. Doch welcher nur? Und warum?

Nie genug Aufmerksamkeit

Corgan gab im Interview mit „The Guardian“ als Erklärung zur Trauersongwahl zu Protokoll: „Ich würde wahrscheinlich eines meiner eigenen Lieder wählen, nur um eine Art posthume, bittere Aussage zu machen: ‚Ihr hättet mir mehr Aufmerksamkeit schenken sollen, als ich noch hier war.‘“ Eine Aussage, die wohl als eine Anspielung auf seinen Ruf als der Künstler, der sich missverstanden sieht, gelesen werden könnte.

Einen konkreten Song schlägt der 58-Jährige auch vor: „‚To Sheila‘ aus dem Album ADORE von den Smashing Pumpkins wäre ein guter Song, wenn man dort sitzt und meinen Verlust betrauert.“ Der Track erschien also auf der vierten Platte seiner Gruppe, im Jahr 1998. Er soll auf Tour entstanden sein, die Lyrics on the road in Polen.

Hier „To Sheila“ hören:

Was Billy Corgan zum Weinen bringt

Im selben Gespräch offenbarte der Sänger auch, welcher Track ihn zum Weinen bringen würde. Und das wäre wohl „Wish You Were Here“ von Pink Floyd. „Der Song spricht mich auf eine Weise an, wie es nur wenige Lieder tun.“

Corgan auf dem Abschlusskonzert von Black Sabbath

Was als nächstes ansteht? Billy Corgan ist einer der Sänger:innen, die für die letzte Live-Show von Black Sabbath bekannt gegeben wurden. Das Konzert wird am 5. Juli in Birmingham stattfinden.