Snoop Dogg & Dr. Dre geben Update zu Kollab-LP: MISSIONARY kommt noch 2024

Nach Verschiebungen des Veröffentlichungstermins soll es nun im Dezember 2024 soweit sein.

Es ist wohl offiziell: MISSIONARY, das gemeinsame Album von Snoop Dogg und Dr. Dre, erscheint am 13. Dezember über Death Row Records. Schon seit einiger Zeit arbeiteten die beiden an der Platte und ursprünglich war der Release für November geplant. Nun wurde wohl ein finaler VÖ-Termin gefunden.

In Gedenken an DOGGYSTYLE

Laut Snoop Dogg sei MISSIONARY eine Hommage an sein Debütalbum DOGGYSTYLE (1993). Auch diese LP wurde von Dr. Dre produziert und war bisher das einzige gemeinsame Werk, welches die beiden Rapper aufgenommen hatten. Nun soll die geplante Platte ihr „30-jähriges Jubiläum von DOGGYSTYLE“ darstellen, wie der „Sexual Eruption“-Künstler in dem Podcast „Know Mercy“ von Stephen A. Smith verriet. Dass das neue Album MISSIONARY als Namen trägt, liege lediglich daran, dass das erste eben DOGGYSTYLE betitelt war und man nun in dem Style bleiben müsse.

Man wird nicht nur Snoop Dogg hören

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärte Dr. Dre zur Neuschaffung: „Dieses Album wird eine andere Reife in seinen Texten und in meiner Musik zeigen. Ich habe das Gefühl, dass dies mit die beste Musik ist, die ich in meiner Karriere gemacht habe.“ Zwar wird man den 59-Jährigen nicht rappen hören, da er sich nur auf die Produktion konzentrieren wolle. Jedoch dürfe man sich auf andere Künstler freuen. Laut „HipHop.de“ werden Artists wie Sting oder auch der Country-Sänger Kelly Roll zu hören sein. Auch 50 Cent könnte einen Part übernommen haben. Konkrete Infos gibt es dazu aber noch nicht.

Release verspätet sich

Zuvor kündigte der „Xxplosive“-Rapper an, dass MISSIONARY im November 2024 erscheinen sollte. „Ich wollte 14 Songs, Snoop will 16, also haben wir das Ding im Kasten.“ Der Musikproduzent sei zum Zeitpunkt des Interviews mit „Entertainment Tonight“ gerade beim Abmischen des elften Songs gewesen. Er hätte wohl bis zum 1. September mit allen Tracks fertig sein müssen, damit es November hätte erscheinen können. Doch scheinbar ist daraus nichts geworden. Weitere Gründe für das verschobene Release-Datum sind bisher nicht bekannt.

Vom Album dürfte man wohl erwarten, dass es die Hörer:innen zurück zu den Oldschool-HipHop-Wurzeln begleitet. Denn wie in einem Gespräch mit Stephen A. Smith herauskam, kritisiert Snoop Dogg die moderne Art des Samplings und will lieber bei dem bekannten Stil bleiben.