So emotional wird Taylor Swift zum „The Eras“-Tourende

„Das außergewöhnlichste Kapitel meines Lebens“, befindet der US-Popstar.

Die „Anti-Hero“-Popsängerin befindet sich derzeit auf der finalen Etappe ihrer riesigen, karriereübergreifenden Tournee, die im März 2023 begann. Sie beendete am vergangenen Samstag (23. November) eine sechs Nächte umfassenden Tourstopp in Toronto, Kanada. Jetzt steht nur noch das kanadische Vancouver auf dem Plan. Nun hat Taylor Swift auf Instagram Einblicke in ihre Gefühlswelt zum Ende der langen Konzertreihe geteilt.

„Die Emotionen haben sich für mich und den Rest des Teams ziemlich gesteigert“

Am 26. November äußerte sich Swift auf Social Media über ihre „unglaublichen“ finalen Konzerte. „Es war großartig, nach so langer Zeit wieder in Kanada zu spielen“, schrieb sie zunächst und postete dazu eine Reihe von Gig-Fotos. „Wie immer haben uns die Fans in Toronto behandelt, als wäre es eine Show in unserer Heimatstadt. Ich hätte mir nicht mehr Liebe und Großzügigkeit von den Leuten, die gekommen sind, wünschen können“, fuhr sie fort. Und dann: „Ich habe ein Mash-up des *Grammy-nominierten* Songs „Us“ mit Gracie Abrams gespielt, gemischt mit „Out Of The Woods“ und ich liebe sie einfach. Sie hat auf dieser Tournee jeden Abend die tollsten Auftritte hingelegt!“

Mit Blick auf die letzten drei Shows der Tour in Vancouver nächste Woche wurde die 34-Jährige dann nostalgisch: „Die Emotionen haben sich für mich und den Rest des Teams ziemlich gesteigert, weil es für uns sehr real geworden ist: Unsere nächste Stadt wird die letzte sein und der Abschluss des außergewöhnlichsten Kapitels meines bisherigen Lebens. Wir sehen uns Vancouver. Wir können es kaum erwarten, euch für drei weitere Shows alles zu geben, was wir haben.“

Um die Fans nicht in Melancholie schwelgen zu lassen, schloss sie den Post mit einer guten Nachricht für alle Swifties ab: Die Vinyl-Ausgabe von THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY ist ab diesen Freitag, 29. November, ab 13 Uhr GMT online erhältlich. Außerdem wird das offizielle „The Eras“-Tourbuch am Samstag, den 7. Dezember, weltweit in den Verkauf gehen.

„Es hat mich wirklich umgehauen“

In Toronto widmete sich Taylor Swift auch mit einer Danksagung an ihre Fans: „Ihr habt in den letzten Monaten so etwas Erstaunliches geleistet. Ich meine alleine, was ihr mit dem Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT getan habt. Es hat mich wirklich umgehauen, es ist wirklich emotional für mich, dass dieses Album … Ich habe es während der Tour geschrieben.“

Als Swift diesen Sommer in Liverpool auf der Bühne stand und ihr 100. Tour-Konzert spielte, erklärte sie bereits in Richtung Crowd: „Diese Tour war definitiv die anstrengendste, allumfassendste, aber auch freudigste, lohnendste und wunderbarste Sache, die ich je in meinem Leben erlebt habe.“