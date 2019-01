So haben sich Beck, Patti Smith und Billie Eilish von „Roma“ inspirieren lassen

Foto: Getty Images, Jesse Grant. All rights reserved.

Beck covert Colourbox' Song „Tarantula“ für MUSIC INSPIRED BY THE FILM ROMA

Der US-amerikanische Musiker Beck veröffentlichte einen neuen Song, der von dem oscarnominierten Film „Roma“ inspiriert wurde. In seiner Version von „Tarantula“ singt Beck mit Leslie Feist, während das Original von der Band Colourbox gesungen wurde.

„Tarantula“ ist ein Song aus dem Album MUSIC INSPIRED BY THE FILM ROMA, das am 8. Februar veröffentlicht werden und unter anderem neue Songs von El-P, Ibeyi und Billie Eilish enthalten soll. Für das Album hat Patti Smith sogar eine neue Version ihres Hits „Wing“ von 1996 aufgenommen. Das Album unterscheidet sich vom offiziellen Soundtrack zum Film.

„Music Inspired by the Film ROMA“ – die Tracklist:

Ciudad de México: “Tepeji 21 (The Sounds of ROMA)” Patti Smith: “Wing” Beck: “Tarantula” (Colourbox-Cover) Billie Eilish: “When I Was Older” Bu Cuarón: “Psycho” UNKLE: “On My Knees” [ft. Michael Kiwanuka] Jessie Reyez: “Con El Viento” El-P / Wilder Zoby: “Marooned” Sonido Gallo Negro: “Cumbia del Borras” Quique Rangel: “La Hora Exacta” Ibeyi: “Cleo Who Takes Care of You” DJ Shadow: “We Are Always Alone” Asaf Avidan: “Between These Hands” Laura Marling: “Those Were the Days” (Mary-Hopkin-Cover) T Bone Burnett: “ROMA”

Becks aktuelles und insgesamt zehntes Album COLORS erschien im Oktober 2017.

Dem Drama „Roma“ attestierten wir: „Ein kleiner Schritt für Alfonso Cuarón, ein großer für die Menschheit: Film kann kaum magischer sein.“

„Roma“ wurde in mehreren Kategorien für einen Oscar 2019 nominiert, unter anderem als „Bester Film“ und „Bester fremdsprachiger Film“.