So schön war’s beim Maifeld Derby 2018 mit den Editors, Hinds, Kid Simius und Nils Frahm

Auch wenn Deutschland am Sonntag sein erstes Vorrundenspiel gegen Mexiko bei der Fußball-WM in Russland verloren hat, ließen sich die Festivalgänger auf dem Maifeld Derby 2018 nicht die Laune vermiesen. Denn in Mannheim standen an diesem Wochenende mehr als genug Fußball-Alternativen auf dem Programm. Zum Beispiel Live-Musik von Sam Vance-Law, The Wombats, Kid Simius und Hinds. Oder Steckenpferd-Reiten und -Dressur. Und noch ganz viele andere Sachen.

Dementsprechend positiv fällt auch die Bilanz von Festival-Veranstalter Timo Kumpf aus: „Ich bin superhappy mit der diesjährigen Ausgabe. Das Feedback welches uns seitens der Zuschauer und Bands erreicht ist phänomenal und für alle Beteiligten ist es weit mehr als nur ein normales Festival-Wochenende. Ich bin wahnsinnig stolz, wie sich diese Schnapsidee entwickelt hat. Und dabei geht es hier nicht um Selbstbeweihräucherung, es geht um Musik!"

