Billie Eilish: Fotos, Setlist, Videos vom Konzert in Berlin

Die erst 20-jährige Billie Eilish hat bereits eine steile Karriere hinter sich. Den erste Hit-Song „Ocean Eyes“ mit 14, der internationale Durchbruch gelang zwei Jahre später mit dem Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, und mit 17 sang sie „No Time To Die“ für den letzten Bond-Film. Wenn Billie Eilish auftritt, sind die Hallen voll. In der Mercedes-Benz-Arena in Berlin war das nicht anders.

Rund 17.000 Personen passen maximal in die Mercedes-Benz-Arena. Das Konzert war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Manche waren auch bereit für das ihr Idol zu campen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Billie Eilish Fan🇺🇦 (@billieeilish.fan.ukraine)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Friedenau & more (@momentanetu)

Der Name der Tour „Happier Than Ever“ war Programm.

Happier Than Ever. Mega Abend. Schön, dass sowas wieder möglich ist. 🥳🥳🥳 #billieeilishberlin pic.twitter.com/B3lFMVJRSC — James Zabel 📸 (@James_Zabel) June 30, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Reshma Thankachan (@reshmathankachan4)

Ein Bass, der fast die Ohren zerfetzt. Das Konzert startete mit dem Song „Bury A Friend“ aus dem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“

Einer ihrer größten Hits: „Bad Guy“

Auch alte Songs wie „Bellyache“ und „Ocean Eyes“ dürfen nicht fehlen.

Irgendwo zwischen Lana Del Rey und Mazzy Star– der Song „Your Power“

bury a friend I Didn't Change My Number NDA Therefore I Am my strange addiction idontwannabeyouanymore / lovely you should see me in a crown Billie Bossa Nova GOLDWING Halley's Comet Oxytocin" / COPYCAT ilomilo Your Power Male Fantasy Not My Responsibility OverHeated bellyache ocean eyes Bored Getting Older Lost Cause when the party's over all the good girls go to hell everything i wanted bad guy Happier Than Ever goodbye

