Hört Lana Del Reys neues Album BLUE BANISTERS hier im Stream

Nur acht Monate nach ihrem jüngsten Album CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB hat Lana Del Rey wieder eine Platte veröffentlicht: BLUE BANISTERS ist das achte Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin und beinhaltet 15 Songs. Vier davon hat die 36-Jährige bereits als Singles veröffentlicht: „Text Book“, „Wildflower Wildfire“, „Arcadia“, sowie der gleichnamige Titeltrack wurden bereits auf YouTube und teilweise auch auf Spotify hochgeladen.

Auch bei dieser Platte liegt der Fokus stärker auf den poetischen Lyrics der Singer-Songwriterin

Wie bereits bei ihrem hochgelobten sechsten Album NORMAN FUCKING ROCKWELL! ist kein Gastbeitrag auf BLUE BANISTERS vorhanden. Stattdessen werden fast alle Songs von einem sanften Arrangement und Del Reys Stimme getragen – der Fokus liegt auch bei dieser Platte stärker auf den poetischen Lyrics der Singer-Songwriterin. Ursprünglich hätte BLUE BANISTERS bereits am 04. Juli 2021 erscheinen sollen, doch Del Rey zog in letzter Minute die Handbremse und erklärte auf ihren inzwischen gelöschten Social-Media-Kanälen, dass sich der Release auf unbestimmte Zeit verspäten würde.

„Ich schätze, man könnte sagen, dieses Album handelt davon, wie es war, was passiert ist und wie es jetzt ist“

In dem Instagram-Statement sagte sie: „Ich schätze, man könnte sagen, dieses Album handelt davon, wie es war, was passiert ist und wie es jetzt ist.“ So würden die ersten drei Singles „Text Book“, „Blue Banisters“ und „Wildflower Wildfire“ „den Anfang beschreiben“, die vierte Single „Arcadia“ „irgendwo in der Mitte“ ansetzen, „und zu dem Zeitpunkt, an dem die Platte erscheint, werdet ihr hören, wo wir heute stehen“, erklärte Del Rey.

Hört BLUE BANISTERS hier im Stream:

Lana Del Rey hat zum ersten Mal im Jahr 2012 mit ihrem Song „Video Games“ auf sich aufmerksam gemacht. Nach einigen musikalischen Ausflügen in Richtung Bombast-Pop und Trip-Hop hat sich die Sängerin in eine sanftere Richtung entwickelt und legt seit ihrem Album NORMAN FUCKING ROCKWELL! den Fokus eher auf Singer-Songwriter:in-Balladen und Folk-Pop. Ihr jüngstes Album CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB erschien im März 2021 und erhielt durchgehend positive Kritiken. Unser Ranking aller Alben von Lana Del Rey könnt ihr hier nachlesen.