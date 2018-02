Soft Cell geben ihr Reunion-Abschiedskonzert

Das Synth-Pop Duo Soft Cell hat gleichzeitig seine Wiedervereinigung und seinen Abschied verkündet. Marc Almond und Dave Ball, die 1981 mit „Tainted Love“ bekannt wurden, werden am 30. September 2018 in der Londoner O2-Arena auftreten. Es ist nur ein Konzert geplant. Anlass soll das 40-jährige Bestehen der Band sein.

