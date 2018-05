THE COLOUR IN ANYTHING, James Blake aktuelles Album, erschien 2016.

Noch steht nichts fest, aber die Zeichen für ein neues James-Blake-Album verdichten sich. Nachdem der Sänger im Januar mit „If The Car Besides You Moves Ahead“ seinen ersten Solosong nach der LP THE COLOUR IN ANYTHING veröffentlichte, gibt es nun neues Material. Diesmal eine Zusammenarbeit mit Dom Maker von Mount Kimbie.

Auch interessant „If The Car Besides You Moves Ahead“: James Blake hat ein neues Video veröffentlicht Der Song heißt „Don’t Miss It“ und ist wesentlich weniger dekonstruktivistisch angelegt als die Vorgänger-Single. Ein melancholische Stück über die Flüchtigkeit in unserer Welt und wie schnell etwas aus unserer Wahrnehmung verschwinden kann – untermalt von einem tragenden Piano und mythischen Backing-Vocals und Synthesizern.

Mit Mount Kimbie hatte Blake bereits für ihr Album LOVE WHAT SURVIVES zusammengearbeitet. Im vergangenen Jahr hatte Blake immer wieder mit weiteren namhaften Künstlern neue Songs veröffentlicht, darunter André 3000, Kendrick Lamar und Oneohtrix Point Never. Außerdem präsentierte der Brite bei diversen Auftritten im US-Fernsehen immer wieder neues Material. Was davon letztendlich auf einem vielleicht bald schon erscheinenden Album landen wird, ist nicht abzusehen.

James Blake aktuelles Album THE COLOUR IN ANYTHING erschien 2016. Im Frühjahr dieses Jahres spielte Blake im Vorprogramm von Kendrick Lamar, im Sommer wird er außerdem auf einigen Festivals in den USA auftreten – vielleicht gibt es dort noch mehr Neues hören.