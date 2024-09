Liam Gallagher beschimpft Cure-Fans als „Motten“

Oasis-Sänger Liam Gallagher zeigt Nerven. Ist das neue Cure-Album wichtiger als die Reunion der Britpop-Legenden?

Liam Gallagher hat auf X Fans von The Cure als „Haufen von Motten“ bezeichnet. Anlass war ein Meme, das The Cure und Oasis miteinander in Beziehung setzt. Nach diesem – sehr lustigen – Meme wäre die Ankündigung eines neuen Cure-Albums weit bedeutender als die Reunion von Oasis. Darüber darf und sollte man natürlich streiten.

Cure-Fans auf X:

Das Meme zeigt einen amerikanischen Schulbus, der beim Überqueren eines Gleises von einem Zug weggerammt wird. Der Schulbus ist mit „Oasis Reunion“ bezeichnet. Der Zug mit „The Cure New Album“. Soll heißen: Oasis werden von Cure aus dem Weg geräumt und zermalmt.

„Nur in euren Träumen, ihr Haufen von Motten“

Liam Gallagher kommentierte das „In Your Dreams You Bunch Of MOTHS“, „Nur in euren Träumen, ihr Haufen von Motten“. Er schreibt „Moths“, was eine Umschreibung für „Goths“ sein könnte. So oder so aber verweist Liam damit auf den schwarzen Gothic-Style vieler Cure-Anhänger.

Ob Liam das als Spaß gemeint hat, ist nicht unklar. Möglicherweise zeigt der Oasis-Sänger auch einfach Nerven. Dass er leicht reizbar ist, stellt er regelmäßig auf X unter Beweis. Seine „Shut Up“-Befehle an enttäuschte Fans, die die Preispolitik von Ticketmaster für die anstehenden Oasis-Konzerte in Frage stellen, sind dort legendär. Liams Bruder Noel Gallagher ist übrigens erklärter Fan von Cure-Chef Robert Smith und dessen Musik.

The Cure haben vergangene Woche Postkarten verschickt, die das neue Werk „Songs of a Lost World“ für den 01. November 2024 ankündigen. Es wäre das erste Studioalbum seit „4:13 Dream“ aus dem Jahr 2008. Auch von Oasis wird eine neue Platte erwartet. Sowohl Liam als auch Noel haben die neue Musik mehr oder weniger direkt bestätigt.

Beide Bands, The Cure wie Oasis, haben als Studio-Act Boden gut zu machen. Die letzten Cure-Platten, neben „4:13 Dream“ waren das „The Cure“ (2004) und „Bloodflowers“ (2000) gelten ebensowenig als Meisterwerke wie die zwei letzten Ergüsse von Oasis, „Dig Out Your Soul“ (2008) und „Don’t Believe The Truth“ (2005).