The Cure: Roger O’Donnells Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs

„Mir geht es gut und die Prognose ist erstaunlich“, schrieb er zu Beginn des „Blood Cancer Awareness Month“. „Der verrückte Axtmörder hat an die Tür geklopft und wir haben nicht geantwortet“.

Der langjährige Keyboarder von The Cure, Roger O’Donnell, gab am Samstag (30. August 2024) bekannt, dass er im vergangenen Jahr gegen eine „sehr seltene und aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs“ gekämpft hat, es ihm jetzt aber „gut geht und die Prognose erstaunlich ist“.Der Musiker kündigte seinen Gesundheitszustand in den sozialen Medien an, zeitgleich mit dem „Blood Cancer Awareness Month“ September, der ein Jahr nach O’Donnells Diagnose im September 2023 beginnt.

„Ich hatte die Symptome ein paar Monate lang ignoriert, aber schließlich ging ich zu einem Arzt und nach der Operation war das Ergebnis der Biopsie verheerend“, schrieb O’Donnell.

„Ich habe nun eine 11-monatige Behandlung bei einigen der besten Spezialisten der Welt hinter mir, mit Zweitmeinungen und Ratschlägen von den Teams, die die Medikamente entwickelt hatten, die ich bekam. Ich kam in den Genuss der neuesten Science-Fiction-Immuntherapie und einiger Medikamente, die erstmals vor 100 Jahren eingesetzt wurden. Die letzte Phase der Behandlung war die Strahlentherapie, die ebenfalls zu den ersten Behandlungen gegen Krebs gehörte.

„Der verrückte Axtmörder hat an die Tür geklopft“

O’Donnell – der 1987 zu Cure stieß, 2019 mit der Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde und im vergangenen Jahr live auf der Nordamerika-Tournee von Cure auftrat, bevor er aus nicht näher genannten „gesundheitlichen Gründen“ die Lateinamerika-Tournee der Band im November 2023 verpassen musste – sprach über seinen eigenen Kampf gegen den Krebs, um die Fans zu ermutigen, sich testen zu lassen.

„Krebs KANN besiegt werden, aber wenn man früh genug diagnostiziert wird, hat man viel bessere Chancen. Alles, was ich sagen kann, ist: Lasst euch TESTEN, wenn ihr auch nur den leisesten Verdacht habt, dass ihr Symptome habt, geht hin und lasst euch untersuchen“, schrieb O‘ Donnell.

