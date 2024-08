„The Cure“ veröffentlicht limitierte Vinyls mit neuen Live-Aufnahmen

100 Vinyls mit „And Nothing Is Forever“ und „I Can Never Say Goodbye” sind sogar handsigniert.

„Boys Don’t Cry?“ Doch, ganz bestimmt! Und nicht nur Jungs könnten vor Freude weinen, wenn eines der neuen, limitierten „The Cure“-Vinyls veröffentlicht wird. Die britische Band veröffentlicht nämlich 5000 einzeln nummerierte Doppel-A-Seiten als 12“ mit Mitschnitten zweier Live-Auftritte in Frankreich 2022. Und das beste: 100 der Platten wurden von Robert Smith selbst signiert.

The Cure: Keine neue LP, aber aktuelles Material

Auch wenn es kein neues Album ist – Fans dürften sich trotzdem über den ersten Release von „The Cure“ seit 16 Jahren freuen. Damals, im Jahr 2008, brachte man 4:13 DREAM heraus und erhielt eher mittelmäßige Resonanz. Ab 2010 ging die Band wiederholt auf Tour, vernachlässigte aber dafür ihren Output an Tonträgern.

Nun werden zwei live performte Songs auf der Vinyl NOVEMBER: LIVE IN FRANCE 2022 zu finden sein: „And Nothing Is Forever“, aufgenommen am Dienstag, den 8. November 2022, in der Sud de France Arena in Montpellier‚ und „I Can Never Say Goodbye‘, fünf Tage später gespielt bei der Zénith-Show in Toulouse.

Hier findet ihr den offiziellen Post auf Instagram:

Der Umwelt zuliebe

Bemerkenswert ist der nachhaltige Anspruch der Platte. Denn für den Vertrieb von NOVEMBER: LIVE IN FRANCE 2022 ist das französische Label NAKED Record Club verantwortlich, das mit einem stromarmen Herstellungsprozess, recycelbarem Kunststoff und plastikfreien Verpackungen für seine Produkte wirbt.

Außerdem sollen die Einnahmen „EarthPercent“ zugutekommen. Die von Brian Eno mitbegründete Umweltschutzorganisation sammelt Spenden von Musiker:innen und investiert sie in Klimaschutzprojekte. In einem Statement sprach der britische Produzent und Musiker für die Aktion seinen Dank aus: „Ich möchte ‚The Cure‘ und dem NAKED Record Club – beides echte Innovatoren – für ihre großzügige Unterstützung von lebenswichtigen Klimaprojekten durch die Veröffentlichung von NOVEMBER: LIVE IN FRANCE 2022 danken. Es ist ein starkes Beispiel dafür, wie die Musikgemeinschaft zusammenarbeiten kann, um eine bessere Welt zu schaffen.“

Vinyl von The Cure: Wo kann man die Platte bestellen?

NOVEMBER: LIVE IN FRANCE 2022 ist auf den offiziellen Webseiten von The Cure und NAKED Record Club verfügbar. Ab heute, dem 30. August 2024 um 14 Uhr, findet der Vorverkauf statt. Die signierten Exemplare kann man nur auf der Bandseite erwerben.