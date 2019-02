Soul-Versprechen MorMor kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

Als den „wunderlichsten Pop des Jahres“ beschreiben wir Seth Nyquists Musik, die er unter dem Namen MorMor veröffentlicht, in unserer Hotlist für das Jahr 2019. Irgendwo zwischen Radiohead und Curtis Mayfield pendeln sich die entrückten Soulsongs des Kanadiers ein, die es bisher noch nicht zu einem Album geschafft haben.

Seine Singles und die EP „Heaven’s Only Wishful“ haben ihm jedoch bereits eine erste Welle an Erstaunen und Anerkennung eingebracht. So laufen seine Songs regelmäßig beim (über-)mächtigen Internetradio „Beats 1“ und sorgten dafür, dass er beim renommierten Iceland Airwaves Festival in Reykjavík auftreten durfte.

Im März macht MorMor dann auch den Sprung über den kompletten Atlantik und spielt zwei Konzerte in Deutschland – präsentiert vom Musikexpress. Die Termine hier im Überblick:

Kooperation

27.03. Köln, Bumann & Sohn

29.03. Berlin, Privatclub

Entscheidungsunfreudige sollten sich hier einfach die „Heaven’s Only Wishful“-EP anhören. Spätestens danach dürfte die Frage nach dem Ticketkauf geklärt sein: