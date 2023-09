Soulwax kommen 2024 auf Tour – zwei Konzerte in Deutschland

Im Januar 2024 werden Soulwax in Berlin und Köln live spielen. Hier gibt's alle Infos.

Soulwax kündigen für 2024 eine Tour in Großbritannien und Kontinentaleuropa an — es ist die erste Tournee seit fünf Jahren. Ihre 13 Tourstopps führen die Elektro-Rockband durch fünf Länder, darunter sind auch zwei Termine in Deutschland zu finden.

Schon seit 1995 machen die Brüder David und Stephen Dewaele gemeinsam Musik unter dem Namen Soulwax. Seither haben sie fünf Studioalben veröffentlicht, zuletzt ESSENTIAL (2018). 2020 wurden sie in der Kategorie „Best Remixed Recordings“ für einen Grammy nominiert und bei den diesjährigen AIM Independent Music Awards erhielten sie eine Auszeichnung für ihre langjährigen Beiträge zur Musikgeschichte.

Im Januar 2024 spielen sie im Huxley’s in Berlin (19.1.) und im Carlswerk Victoria in Köln (20.1.). Tickets werden am Freitag (29. September) ab 9 Uhr erhältlich sein.

Die Deutschland-Termine von Soulwax im Überblick: