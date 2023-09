MUSIKEXPRESS präsentiert: Yard Act live in Deutschland

Die nordenglische Band kommt 2024 auf ihrer „Dream Job“-Tour nach München, Berlin, Hamburg und Köln.

Yard Act kündigen für 2024 ihre europaweite „Dream Job“-Tournee an und kommen für vier Konzerte auch nach Deutschland. Dabei startet die britische Indie-Rock-Band am 17. April in München. Ein Tag darauf geht es in Berlin weiter und am 24. und 27. April kann man die Gruppe live in Hamburg und Köln erleben.

James Smith, Ryan Needham, Sam Shipstone und Jay Russell bezeichnen sich selbst als „minimalistische Rockgruppe“. Ihre gesellschaftskritischen und politischen Texte sind vom Post-Punk inspiriert und beinhalten den typisch britischen Humor. 2020 feierten sie bereits mit ihrem ersten Song „The Trapper’s Pelt“ Erfolge. Zwei Jahre später erschien dann ihr Debütalbum THE OVERLOAD. Nun kündigt die Band bereits ihre nächste Platte für 2024 an.

Am 27. September um 11 Uhr startet der Pre-Sale über eventim.de. Ab dem 2. Oktober (11 Uhr) kann man dann auf allen weiteren Vorverkaufsstellen Konzerttickets erwerben.

Alle Termine in Deutschland:

17.04.2024 – München, Muffathalle

18.04.2024 – Berlin, Festsaal Kreuzberg

24.04.2024 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

27.04.2024 – Köln, Kantine