„South Park“: Trump-Folge zum Staffelstart bricht alle Rekorde

Ein nackter Trump und Stress mit Satan hat „South Park“ zum Staffelstart Millionen Views beschert.

Die US-amerikanische Animationsserie „South Park“ ist mit einer stark beachteten Folge in ihre 27. Staffel gestartet. Laut Angaben von Paramount erreichte die Auftaktfolge „Sermon on the ‘Mount“ innerhalb von drei Tagen nach der Premiere am 23. Juli rund 5,9 Millionen Zuschauer:innen über verschiedene Plattformen, darunter Comedy Central und der Streamingdienst Paramount+. Die Zahl umfasst auch Wiederholungen und On-Demand-Abrufe. Im Vergleich zur Staffel-26-Premiere im Februar 2023 bedeutet das ein Anstieg von 68 Prozent. Die Einschaltquote in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen lag bei 0,996, was einem Zuwachs von 15 Prozent entspricht. Laut Paramount handelt es sich um die erfolgreichste Staffelpremiere seit dem Jahr 1999 im linearen Fernsehen.

US Präsident Trump wird karikiert

Die Episode sorgte auch inhaltlich für Aufsehen. Darin wird unter anderem US-Präsident Donald Trump karikiert. Eine Szene zeigt ihn in einer fiktiven Beziehung mit der Figur Satan. In der Abschlussszene ist ein KI-generierter Trump zu sehen, der sich komplett nackt macht. Außerdem thematisiert die Folge eine fiktive Einigung Trumps mit der Stadt South Park über mehrere Millionen Dollar und mediale Gegendarstellungen.

Staffelpremiere verschoben

Die Staffelpremiere war ursprünglich zwei Wochen früher geplant, wurde jedoch verschoben, da die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone einen neuen Vertrag mit Paramount Global abschlossen. Dieser sieht unter anderem vor, dass die gesamte Serienbibliothek von HBO Max zu Paramount+ wechselt und neue Folgen künftig am Tag nach der TV-Ausstrahlung auch auf der Streamingplattform abrufbar sind.

Nach der Auftaktfolge legt die Serie eine einwöchige Pause ein. Am 31. Juli wird die erste Episode erneut ausgestrahlt, die Fortsetzung folgt am 6. August mit einer neuen Folge.

Wann läuft die 27. Staffel in Deutschland?

Hierzulande ist die erste neue Folge der 27. Staffel von „South Park“ erst ab Sonntag, den 27. Juli, ab 22.15 Uhr via Comedy Central zu sehen. Ab dem 28. Juli kann dann auch via Paramount+ in Deutschland gestreamt werden. Pro Woche wird eine neue Episode ausgestrahlt werden.