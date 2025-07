„South Park“: Nackter Trump in der Wüste und Paramount-Seitenhieb

Die Auftaktfolge der neuen Staffel geht gleich aufs Ganze, zeigt den US-Präsidenten im Adamskostüm und bringt Jesus ins Spiel.

„South Park“ hat die 27. Staffel mit einer Folge begonnen, die sowohl den US-Präsidenten Donald Trump als auch das Medienunternehmen Paramount ins Zentrum satirischer Darstellung rückt.

Die Episode mit dem Titel „Sermon on the Mount“ thematisiert neben Trump und Paramount auch die Einstellung der „Late Show with Stephen Colbert“, politische Polarisierung (Stichwort Wokeness) sowie den Einfluss religiöser Inhalte an Schulen. Der US-Präsident wird in ungewöhnlicher Weise inszeniert – als reales Foto auf einem animierten Körper sowie in einer hyperrealistisch gestalteten Deepfake-Szene, in der er nackt durch eine Wüstenlandschaft läuft.

Timing ist alles

Auffällig ist der Ausstrahlungszeitpunkt: Nur einen Tag zuvor hatten die „South Park“-Macher Matt Stone und Trey Parker einen neuen Lizenzvertrag mit Paramount Global über 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dieser sieht 50 neue Episoden über fünf Jahre für Comedy Central vor, sowie exklusive Streamingrechte auf der Plattform Paramount+. Auch der gesamte Serienkatalog soll dort künftig abrufbar sein.

Dylan Byers, Medienjournalist beim US-Portal „Puck“, kommentierte auf X (vormals Twitter), es sei bemerkenswert, dass Parker und Stone kurz nach Vertragsabschluss eine Episode veröffentlichten, die sich auch kritisch mit ihrem neuen Partner Paramount auseinandersetzt. Ob und wie viel Gegenwind es in Bezug auf die Ausstrahlung gab, ist unklar.

Byers äußerte sich auf X zur neuen „South Park“-Folge:

Was Jesus damit zu tun hat

Im Mittelpunkt der Folge steht ein fiktiver Rechtsstreit, bei dem Jesus gezwungen wird, an South Parks Schulen zurückzukehren, angeblich im Rahmen eines Vergleichs zwischen Trump und Paramount. Als Eltern gegen die Anwesenheit von Jesus protestieren, droht Donald Trump mit einer Milliardenklage. Jesus erklärt daraufhin, er habe keine Wahl gehabt, da seine Rückkehr Teil eines juristischen Vergleichs sei. Schließlich akzeptiert die Stadt einen Vergleich in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar und verpflichtet sich, „Pro-Trump-Messaging“ zu verbreiten, was schließlich in einer Videoinszenierung mündet, in der Trump nackt durch die Wüste geht …

Wann läuft die 27. Staffel in Deutschland?

Hierzulande ist die erste neue Folge der 27. Staffel von „South Park“ erst ab Sonntag, den 27. Juli, ab 22.15 Uhr via Comedy Central zu sehen. Ab dem 28. Juli kann dann auch via Paramount+ in Deutschland gestreamt werden. Pro Woche wird eine neue Episode ausgestrahlt werden.