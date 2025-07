„Spinal Tap“: Kultfilm kehrt nach 41 Jahren zurück auf die Leinwand

„Spinal Tap II“ bringt Kultband, Chaos & Stars wie Elton John zurück auf die große Leinwand.

Nach 41 Jahren kommt mit „Spinal Tap II: The End Continues“ die Fortsetzung der Kult-Mockumentary mit Stars wie Paul McCartney, Elton John und Questlove zurück auf die Leinwand.

Fortsetzung ab September im Kino

„Spinal Tap“ drehen wieder auf, im wahrsten Sinne: Mit dem ersten Trailer zur Fortsetzung „Spinal Tap II: The End Continues“ melden sich die legendären Fake-Rocker um David St. Hubbins, Nigel Tufnel und Derek Smalls zurück. Der Film startet am 12. September 2025 in den US-Kinos und bringt neben viel Selbstironie auch einige echte Musikgrößen auf die Leinwand. Schon der Trailer macht klar: Viel hat sich nicht geändert, außer vielleicht das Alter der Band. Noch immer ist „Spinal Tap“ auf der Suche nach einem neuen Drummer. In der Vorschau wird sogar Questlove angefragt. Seine Antwort? „Ich will nicht sterben“, ein Verweis auf die berüchtigte Reihe bizarrer Schlagzeuger-Tode im Spinal-Tap-Kanon.

Prominente Besetzung

Auch sonst bleibt alles beim alten Wahnsinn. Regisseur Marty Di Bergi (erneut gespielt von Rob Reiner) führt wie schon 1984 durch das (fiktive) Banduniversum. Die Mitglieder sind längst zerstritten, Hubbins tritt mit einer Mariachi-Band auf, Smalls verkauft Kryptowährung, Tufnel macht Käse und crasht irische Pub-Folkbands mit übersteuertem Gitarrenlärm. Doch nun steht ein letztes Reunion-Konzert in New Orleans an, inklusive Starbesetzung.

Im Trailer tauchen Paul McCartney und Elton John auf, Letzterer sogar auf der Bühne mit der Band. McCartney nennt Spinal-Tap-Lyrics wie „pink torpedo“ gar „literarisch“. Der Humor bleibt also exakt so absurd, wie Fans ihn lieben. Bonus für Hardcore-Fans: Parallel erscheint eine neue 4K-Restaurierung des Originals auf Prime Video und Apple TV (physisch ab 16. September), sowie ein neues Behind-the-Scenes-Buch zum Klassiker.

Hier der Trailer:

„This Is Spinal Tap“ parodierte die exzessive Welt des Rock ’n‘ Roll und begleitete die fiktive Band auf ihrer chaotischen US-Tournee, die von Pannen, peinlichen Auftritten und internen Konflikten geprägt ist. Die satirische Mockumentary mit ihrem trockenen Humor wurde 1984 zu einem der Schlüsselfilme des Jahrzehnts und gilt vor allem unter Musikfans als Kult.