„This Is Spinal Tap“: Keyboarder David Kaff ist tot

Der britische Musiker und Schauspieler David Kaff, bürgerlich David Kaffinetti, ist im Alter von 79 Jahren eines natürlichen Todes verstorben. Die Nachricht wurde von seinen Bandkollegen der Gruppe Mutual of Alameda’s Wild Kingdom über Facebook bekannt gegeben. Kaff wurde vor allem durch seine Rolle als Viv Savage in dem Kultfilm „This Is Spinal Tap“ bekannt.

„Ruhe in Frieden, lieber Bruder“

Auf Facebook schrieb die Band: „Unser Bruder David Kaffinetti ist gestern friedlich im Schlaf verstorben.“ Weiter heißt es: „Wir sind zutiefst erschüttert von diesem Ereignis. David hatte immer ein freundliches Wort und einen schnellen Verstand, der einen sofort umgehauen hat.“ Und weiter: „Und dabei hat er einen zum Lächeln gebracht! Ruhe in Frieden, lieber Bruder“, beendeten sie das Statement.

Seine bekannteste Rolle hatte Kaff 1984 in der Mockumentary „This Is Spinal Tap“, in der er als Keyboarder Viv Savage zwar eine kleine, aber äußerst einprägsame Rolle spielte. Auch nach dem Film war er noch bis 1984 Teil der fiktiven Heavy-Metal-Band Spinal Tap und trat mit ihr unter anderem bei „Saturday Night Live“ auf.

David Kaff: Teil vieler Projekte

Neben Mutual of Alameda’s Wild Kingdom war Kaff Teil zahlreicher musikalischer Projekte. Er war Mitbegründer der Progressive-Rock-Band Rare Bird und gehörte dieser bis 1975 an. Die Band feierte ihren größten Erfolg mit dem Song „Sympathy“, der Platz 27 der britischen Charts erreichte. Darüber hinaus spielte Kaff 1972 Keyboard auf Chuck Berrys Album THE LONDON CHUCK BERRY SESSIONS.

Am 19. September 2025 kommt in den USA die Fortsetzung „Spinal Tap II: The End Continues“ in die Kinos – 40 Jahre nach dem Original. Jedoch war David Kaffinetti an der Produktion nicht beteiligt und sollte auch nicht im Film auftreten.