Splash! Festival: Das sind die ersten Headliner und Acts für 2024

Die ersten Acts für das Festival 2024 wurden angekündigt.

Das Splash! Festival hat endlich seine ersten Headliner für 2024 bekanntgegeben. Das bestätigten die Veranstalter:innen mit einem Instagram-Post am 15. Dezember. Mit 21 Savage hat sich das Open-Air Event, das vom 04. bis zum 06. Juli 2024 stattfindet, einen Mega-Rapper geangelt. Der gebürtige Brite war zuletzt im November für seine Tour in Deutschland. Die zweite an Bord ist Shirin David, welche erstmals als Headlinerin für das größte Rap- und Hip-Hop-Festival Deutschlands auf der Bühne stehen wird. Es wird in der nächsten Zeit noch ein weiterer Main-Act angekündigt.

Das weitere Line-up:

01099

AK Ausserkontrolle

Audio88 & Yassin

Dante YN

Babyjoy

Jordan Ward

Jpegmafia

Levin Liam

LGoony

Mehnersmoos

Murda

OG Keemo

Strandz

Tua

W22ermann

Tickets und Informationen gibt es auf der offiziellen Website.